التشكيل – عبد الله السعيد يقود بيراميدز أمام الزمالك

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 18:55

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

يعود عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للظهور من جديد في التشكيل الأساسي لفريقه في نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

سيباستيان ديسابر اعتمد على السعيد العائد من الإصابة، في التشكيل الأساسي بدلا من عمر جابر الذي شارك في وسط الملعب أمام بتروجت.

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عبد الله السعيد صانع ألعاب وبجانبه إسلام عيسى وإبراهيم حسن وأمامهم جون أنتوي.

ويحرس أحمد الشناوي مرمى بيراميدز أمام الزمالك بدلا من مهدي سليمان الذي ظهر أمام بتروجت.

وفيما يلي تشكيل بيرامديز بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي.

الوسط الدفاعي: نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري.

الوسط الهجومي: إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – إسلام عيسى.

الهجوم: جون أنتوي.

بينما يجلس عمر جابر وعبد الله بكري وأحمد توفيق ومحمد فاروق وأحمد علي وعبده لومالا ومهدي سليمان على مقاعد البدلاء.

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