تحليل في الجول – تراوري.. اللغم المتحرك

أخطر ما يمكن أن يواجه الجندي في المعركة هو اللغم. سلاح فتاك عليك التدقيق لتراه ومن ثم تتفاداه، ولكن ماذا إذا كان هذا اللغم ليس ساكنا بل متحركا؟

إيريك تراوري اللغم المتحرك في كتيبة بيراميدز.

في الثامنة مساءً يوم الأحد ستتجه الأنظار نحو ملعب برج العرب من أجل نهائي الكأس المنتظر بين الزمالك وبيراميدز.

الكل سيترقب تمريرات عبد الله السعيد المتقنة ومهارات فرجاني ساسي المبهرة ولمسة جون أنتوي القاتلة وعرضيات حمدي النقاز الخطيرة وتوغلات شيكابالا من جانب وإسلام عيسى من جانب، ولكن لا تنسوا أبدا تراوري لأنك ستجده في كل مكان في الملعب.

تراوري شارك في 5 مباريات في كأس مصر. مع المقاصة في مباراتين ومع بيراميدز في 3 مناسبات، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

إيريك سجل بالقدم اليمنى والقدم اليسرى والرأس أيضا، وظهر لأول مرة مع بيراميدز في الكأس أمام الأهلي وكان صاحب هدف الانتصار.

أمام الأهلي

الصورة السابقة لـ تحركات تراوري أمام الأهلي.

لا تحتاج لتدقق النظر طويلا لتكتشف تواجده في كل أنش داخل الملعب. تواجد في منطقة جزاء فريقه ومنطقة جزاء الأهلي. تواجد في دائرة المنتصف وحولها، قام بدوره من الناحية الهجومية، وكذلك الدفاعية.

أمام الأهلي، تسلم تراوري الكرة بنجاح 34 مرة وأيضا في كل أرجاء الملعب.

كما نجح في استخلاص الكرة من الخصم 11 مرة وفقدها 3 مرات فقط.

ومثلهما يظهر تواجد تراوري في كل أرجاء الملعب من خريطة تحركه ومن أماه تسلمه للكرة، يظهر أيضا من تمريرات.

إيريك مرر 35 تمريرة صحيحة من أصل 38 تمريرة أمام الأهلي بنسبة نجاح تخطت الـ 92%.

مرر للأمام 13 مرة وللخلف 12 مرة ولطرفي الملعب 10 مرة في اللقاء الذي شارك فيه كجناح من الأساس.

لنكتفي بهذا القدر من سرد الأرقام ونتحول لقصة أخرى مع اللغم المتحرك تراوري. قصة التحرك.

أخطر ما يميز تراوري مع تحركاته من خلف خطوط الخصم. يتحرك خلف ثلاثي / ثنائي الوسط، ويتحرك خلف رباعي الدفاع بطريقة تجعله مصدر الخطورة الدائم لفريقه.

انظر جيدا أين يتحرك "الجناح" تراوري ضد الأهلي أثناء اعتماد بيراميدز على الكرات العالية من العمق.

إيريك متقدم على رباعي خط دفاع الأهلي، وفي نفس الوقت ليس بعيدا عن الكرة لكي يضغط في حالة نجح لاعب الأهلي في الاستحواذ عليها.

والنتيجة كانت تسديدة من تراوري مرت بجوار الشناوي وكتبت الفرصة الأولى لـ بيراميدز في اللقاء.

أصعب موقف قد يقع فيه أي مدافع هو عدم إدراكه أين يقف اللاعب المكلف بمراقبته. وتراوري يعشق تصعيب الأمور على الدفاع.

تراوري يقف مع آخر خط دفاع الخصم متمركزا في الجانب الأيسر أو الأيمن.

تمركزه يجعله بعيدا عن المراقبة ويُصعب من مهمة الخصم في حالة أراد ضبط مصيدة التسلل ويصبح أمامه خيارات عديدة سواء بالتوغل سريعا للعمق، ووقتها سيكون أسرع من أي مدافع، أو الابتعاد لطرف الملعب ووقتها قد يستقبل عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، والصورة التالية خير دليل.

تراوري يقف مع آخر خط دفاع الأهلي وأمامه 3 خيارات، في حالة قرر عبد الله السعيد عدم التسديد.

الخيار الأول هو التراجع قليلا للوراء ثم التوغل سريعا للعمق من أمام محمد هاني مستغلا سرعته، وقتها سيحصل على تمريرة من السعيد ستجعله في موقف خطير للغاية لـ بيراميدز.

وهو ما فعله اللاعب في لقطة أخرى في الشوط الثاني بالمناسبة

الخيار الثاني هو مواصلة تقدمه على نفس الخط وقتها سيستقبل عرضية من السعيد ستجعله يشكل خطورة على مرمى الشناوي.

والخيار الثالث هو متابعة تسديدة السعيد من الأساس مستغلا سرعته أيضا، في حالة تصدى للكرة الشناوي أو اصطدمت في العارضة أو القائم على سبيل المثال.

ونفس الحالة تكررت في لقطة الهدف.

إيريك من جديد يقف خلف خط دفاع الأهلي، وقبل أن تقول أنه من الأساس في موقف تسلل، عليك تذكر أن تلك لقطة الهدف الذي سجله تراوري بنفسه.

وجود تراوري خلف خط دفاع الأهلي جعله الخيار الأول والوحيد لـ عبده لومالا للتمرير بعد توغل الأخير خلف علي معلول.

أثناء توغل لومالا خلف معلول، تحرُك تراوري كان على الجانب وليس للأمام حتى لا يكون في موضع تسلل، وفي النهاية تسلم كرة أمام المرمى وضعها في الشباك بكل سهولة.

لكن هل نقطة قوة تراوري هي تحركه فقط خلف خط الدفاع؟ الإجابة لا.

تواجد تراوري في كل مكان في الملعب، يجعله يستغل أي مساحة قد تُخلق من المنافس.

في الدقيقة 70 ظهر الجناح تراوري كمهاجم صريح لـ بيراميدز ليستغل مساحة فارغة بين قلبي دفاع الأهلي.

تراوري استغل سرعته الكبيرة وانطلق ليحصل على تمريرة لومالا التي لم تكن متقنة من الأساس، قبل تدخل أيمن أشرف مما ورط الأخير في التدخل على اللاعب.

والنتيجة كانت خروج أيمن أشرف مطرودا واحتساب ركلة حرة من مكان خطير لـ بيراميدز.

السيناريو السابق بالكامل لم يكن ليحدث إذا لم يمتلك تراوري السرعة، وإذا لم يتواجد كمهاجم في تلك اللقطة.

قد تعتقد إن كل ما فات مجرد صدفة ولظروف المباراة، ولكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق والدليل لقاء حرس الحدود في الدور التالي مباشرة من الكأس.

أمام حرس الحدود

لا نحتاج لشرح آخر مطول، فقط انظر من جديد أين يتمركز تراوري، خلف كل دفاع الحدود وفي حالة ترقب لعدم الوقوع في مصيدة التسلل، في انتظار قرار التمريرة.

ونفس طريقة الوقوف بين الخطوط، فعل تراوري نفس الأمر من جديد أمام الحدود.

مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة، انطلق تراوري للأمام ليتمركز في المساحة خلف ثلاثي الوسط وأمام ثلاثي الدفاع.

هذا التمركز يُعطي تراوري العديد من الحلول بمجرد استلام الكرة بنجاح، وهو ما يفعله دائما فلم يفشل في استلام الكرة بنجاح سوى مرة واحدة مقابل 37 مرة بنجاح أمام الحدود.

الحل الأول هو تحركه للأمام قليلا ثم التسديد بقوة وهو ما يمتاز به اللاعب أيضا، والحل الثاني هو التمرير بالقدم أو الرأس للمنطلق خلفه جون أنتوي، وهو ما حدث بالفعل وأنتج فرصة خطيرة لـ بيراميدز.

وكل ما عليك فعله للتأكد من وجود تراوري في كل مكان في الملعب، هو النظر للصورة التالية.

انظر لخريطة تحركات تراوري أمام الحدود والتي تؤكد إن ما فعله أمام الأهلي ليس مجرد صدفة.

مساهمات تراوري ليست هجومية فقط، فجناح ولاعب وسط وأيضا مهاجم بيراميدز، استخلص الكرة بنجاح من لاعبي الحدود 11 مرة، أعلى من أي لاعب في هجوم الفريقين.

ومن جديد لا تعتقد أن الأمر مجرد صدفة وبسبب المنافس، والدليل لقاء بتروجت.

أمام بتروجت

في نصف نهائي كأس مصر، استخلص تراوري الكرة بنجاح من بتروجت 10 مرات خلال مشاركته في 75 دقيقة.

في 75 دقيقة فقط مرر تراوري 29 تمريرة ناجحة في كل أرجاء الملعب.

مرر 10 للأمام و10 لطرفي الملعب و9 للخلف.

فقد الكرة مرة واحدة تحت الضغط، في مقابل استلم الكرة بنجاح 34 مرة ولم يفشل في أي مرة.

ونعتذر إننا لم نذكر في البداية أنه كان صاحب هدف الافتتاح في المباراة بضربة رأس قوية بعد توغل معتاد وتمركز متقن وسرعة رهيبة داخل منطقة الجزاء.

هو كاللغم المتحرك الذي سيهدد أي خصم لـ بيراميدز لأنه يتواجد في كل مكان في الملعب.

ولنختتم حديثنا المطول باستعراض خريطة تحركاته أمام بتروجت.. انظر لـ تراوري.

**الأرقام مقدمة بالتعاون مع korastats**

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