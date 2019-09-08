الأهلي يرد رسميا: لم تصل أي عروض لـ الشناوي أو أي لاعب

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 12:08

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي - الزمالك

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلي وصول أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات رسمية: "الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لاحتراف الشناوي أو أي لاعب في الأيام الماضية، الجميع يضع كامل تركيزه في مباراة كانو سبورت الغيني الإستوائي".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن وصول عرض سعودي لشراء الشناوي.

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الشناوي ناشئ الأهلي، انتقل منه في 2009 إلى طلائع الجيش.

ومن طلائع الجيش انتقل الشناوي إلى حرس الحدود وعاد إلى طلائع الجيش ومنه إلى بتروجت قبل أن يعود للأهلي في صيف 2016.

وفي الموسم الماضي، شارك الشناوي في 32 مباراة وتلقى 19 هدفا، كما كان من العلامات القليلة المضيئة في مشاركة مصر المخيبة في كأس أمم إفريقيا 2019.

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