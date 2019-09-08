هل يعيق "توتي مصر" ميتشو عن تحقيق لقبه الأول منذ 8 أعوام؟

في عالم كرة القدم تخلد التصريحات مثل الألقاب، ودائما هناك صراعات ومواجهات مباشرة تلقي بظلالها من وقت لآخر، هذا ما ينطبق على ميلوتين سيريديوفيتش مدرب الزمالك حينما يواجه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، لماذا؟

ميتشو قصته مختلفة، حقق الكثير من النجاحات، يمتلك خلطة خاصة تجعله يخرج أفضل ما لدى فريقه، الكثيرون يحترمونه، لكنه حتى الآن لم يجد المكونات اللازمة لحصد اللقب.

جاء المدرب الصربي إلى مصر ليدرب الزمالك، ومعه خاض مباراتين فاز خلالها بنتيجة 1-0، واليوم لديه تحد من نوع خاص.

إن نظرت على مسيرة المدرب الصربي فإن ألقابه توقفت عند عام 2011 حينما حصد لقب كأس السوبر السوداني. ما قبلها كان قد حصل على ما يقرب من 13 بطولة، جميعها محلية.

ما الذي حدث في عام 2011؟

اتجه ميتشو أو كما يلقب نفسه بـ"ذئب صربيا" لتدريب منتخب رواندا، بعدما حقق عدة نجاحات جيدة على صعيد الأندية الإفريقية، ونجح في قيادته لنهائي كأس سيكافا قبل أن يخسر من أوغندا.

مع المنتخب الرواندي فشل ذئب صربيا في قيادتها للمشاركة في كأس الأمم 2013 بعدما خسر من نيجيريا في التصفيات المؤهلة.

وخاض بعد ذلك 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 خسر مباراتين وتعادل مباراة قبل رحيله.

اتجه بعد ذلك ميتشو إلى تجربته الأكبر والأكثر وضوحا في القارة، ربما امتلك اسما يمكن وصفه بالطموح مع الأندية التي دربها، لكن مع أوغندا جعلت إفريقيا بالكامل تتابعه، ناهيك عن ذكائه الكبير في التواصل مع الإعلام وتصريحاته.

من بين 37 مدربا تقدموا بسيرتهم الذاتية تم اختيار المدرب الصربي، بعد إقالة الاسكتلندي بوبي ويليامسون، ووقع على عقد يمتد لعامين، ومنذ ذلك الحين تغير كل شيء في مسيرة الاثنين.

منتخب أوغندا غاب عن كأس الأمم الإفريقية لـ39 عاما، لم يكن موجودا على خارطة الكرة في القارة تلاشى لفترة طويلة بعد مشاركة تاريخية في 1978، لم تشرق لهم شمسا في سماء البطولة بعد ذلك.

بقيادة ميتشو جاء الإنجاز بعودته إلى كأس الأمم الإفريقية بعد 39 عاما، ربما انتهى به المطاف يودع البطولة من دور المجموعات، لكنه كون جيلا رائعا، بدأ فيه منذ يومه الأول حينما واجه ليبيا بعد أيام من توليه المهمة، وأشرك 6 لاعبين جدد من أصل 22 لاعبا في قائمته.

قال ميتشو في تصريحات سابقة لـFilGoal.com: "أعيش بفلسفة، حينما أكون جيدا لا أطير وحينما تسوء الأمور لا أستسلم، يمكنني أن أقول إن ملاحظة المشجعين لما نقدمه هو حافز لنا لنتقدم ونصبح أفضل مما نحن عليه".

ميتشو على الرغم من لطفه الشديد وكلماته الجميلة الحماسية دوما، إلا أنه يمتلك شخصية قوية للغاية يفرض من خلالها سيطرته على كل شيء، ويكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كافة اختياراته.

وضع خطة شاملة لأوغندا، لم يكن هدف "طيور الكركي" أن يتأهل لكأس الأمم 2017 بل وضع قاعدة تمكن المنتخب من الاستمرار بشكل متوالي في كل البطولات.

نافس ميتشو مع أوغندا مصر الند بالند على المقعد المؤهل لكأس العالم 2018، لذا كان معروفا بشكل كبير للجماهير المصرية، في مباراة على ملعب مانديلا في الجولة الثالثة في التصفيات خسرت مصر بنتيجة 1-0 بهدف إيمانويل أوكوي مهاجم الاتحاد السكندري حاليا. وبعد أسبوع فازت مصر بنتيجة 1-0 في برج العرب.

بعد نهاية حلم التأهل لكأس العالم وتوديع كأس الأمم من دور المجموعات، ظهرت بعض المشاكل بين المدرب والاتحاد الأوغندي لأنه لم يحصل على مستحقاته ليرحل لتدريب أورلاندو.

العودة لتدريب الأندية

تدريب المنتخبات يختلف كليا عن الأندية، حتى وإن كان ميتشو يعمل بشكل يومي في أوغندا، إلا أن تدريب الفرق أكثر كثافة وازدحاما.

عاد ذئب صربيا لتدريب فريق أورلاندو بايراتس، على أمل أن يتوج معه بأول ألقابه كمدرب منذ 6 أعوام في ذلك الوقت، نافس ماميلودي صن داونز في موسم قوي للغاية، لكنه حل ثانيا برصيد 55 نقطة بفارق 5 نقاط عن البطل.

خاض في موسم 2017-2018 30 مباراة في الدوري فاز في 15 وتعادل 10 وخسر 5.

احتدمت المنافسة مرة أخرى في الموسم التالي مع صنداونز، وواصل أورلاندو المطاردة وهذه المرة خسر الدوري بفارق نقطتين بعدما حصد 57 نقطة، بعدما فاز 15 مباراة وتعادل 12 وخسر 3.

لم يتمكن المدرب الصربي من النجاح في تحقيق الألقاب مع أورلاندو رغم النتائج الجيدة في أول موسمين، تبعها في الموسم الثالث رحيله لتدريب الزمالك.

تحد جديد ومخاف من شبح "توتي إفريقيا"

هذه المرة ميتشو على بعد مباراة من تحقيق لقب كأس مصر، سيكون لقبه الأول منذ عام 2011، أما خصم عنيد للغاية، وأعلن جاهزية نجمه عبد الله السعيد.

ما الذي يجعل ذكر عبد الله السعيد مميزا للغاية بالنسبة للزمالك وميتشو معا؟

عبد الله واجه الزمالك في 23 مباراة مع كل الفرق التي لعب لها، فاز في 12 وتعادل 7 وخسر 8 وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

في آخر مباراتين ضد الزمالك بقميص بيراميدز صنع هدفين في تعادل مع الفارس الأبيض وانتصار بنتيجة 1-0.

ورغم أنه خسر نهائيين بقميص الأهلي ضد الزمالك، إلا أنه سجل هدفا في آخر نهائي كأس مصر خاضه ضد الفارس الأبيض.

لماذا هو مميز لميتشو؟ المدرب الصربي قال لـFilGoal.com في وقت سابق: "عبد الله السعيد أفضل لاعب رقم 10 في الكرة الإفريقية حاليا، إنه مثل فرانشيسكو توتي روما، يصنع ويسجل ويقود الفريق ويتحرك ولا يهدأ ويقاتل من أجله".

ضد ميتشو سجل السعيد هدفا وصنع آخر في 3 مباريات بقميص منتخب مصر ضد أوغندا.

هل يحصد الصربي لقبه الأول منذ 8 أعوام؟ هل يعيق السعيد وبيراميدز حلمه؟ هذا ما سنعرف إجابته بكل تأكيد الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة حينما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز.

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