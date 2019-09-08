خاص فيديو في الجول – ما الذي يميز البدري عن المرشحين لتدريب المنتخب

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 12:21

كتب : أحمد العريان

حسام البدري

بين الشباب والخبرات والدفاعيين والهجوميين والعصبيين والهادئين، يقف حسام البدري كرقم وسط.

اسم حسام البدري الآن أصبح ضمن المرشحين لتدريب مصر بعدما وضعه اتحاد الكرة ضمن القائمة النهائية للمرشحين لقيادة منتخبنا الوطني.

الرجل المظفر بالبطولات مع الأهلي يملك التوازن والحزم والنجاحات مع الأندية ضمن قائمة مميزاته، ولكن ماذا عن عيوبه؟ تجربة غير ناجحة مع المنتخبات.

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حسام البدري مدرب المنتخب

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