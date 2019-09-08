بين الشباب والخبرات والدفاعيين والهجوميين والعصبيين والهادئين، يقف حسام البدري كرقم وسط.

اسم حسام البدري الآن أصبح ضمن المرشحين لتدريب مصر بعدما وضعه اتحاد الكرة ضمن القائمة النهائية للمرشحين لقيادة منتخبنا الوطني.

الرجل المظفر بالبطولات مع الأهلي يملك التوازن والحزم والنجاحات مع الأندية ضمن قائمة مميزاته، ولكن ماذا عن عيوبه؟ تجربة غير ناجحة مع المنتخبات.

كل هذا وأكثر تجدونه في فيديو FilGoal.com..

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