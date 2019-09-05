ابدأوا المشوار ورؤوسكم مرفوعة.. كوبر يخضع أمام فلسطين

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 18:26

كتب : FilGoal

هيكتور كوبر - أوزبكستان

لا يوجد أروع من تلك البداية. منتخب فلسطين يبدأ مشواره في تصفيات الوصول لكأس العالم 2022 بالانتصار على منتخب أوزبكستان.

منتخب فلسطين انتصر على أوزبكستان بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

هيكتور كوبر مدرب مصر الأسبق يتولى منصب المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، وخضع أمام الهجوم الفلسطيني ليتلق الهزيمة الأولى في التصفيات.

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عدي الدباغ صاحب الـ 21 عاما لاعب القادسية الكويتي افتتح أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 60 بعد استلامه وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت شباك منتخب أوزبكستان.

وفي الدقيقة 84 سجل إسلام البطران مهاجم الجزيرة الأردني هدف الضربة القاضية من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة محمود وادي مهاجم المصري كأساسي مع منتخب فلسطين، قبل أن يغادر في الدقيقة 63.

وكاد وادي أن يفتتح أهداف منتخب بلاده أمام أوزبكستان لولا حارس الأخير الذي حرمه من التسجيل أكثر من مرة.

في أغسطس من عام 2018 عين الاتحاد الأوزبكي، الأرجنتيني كوبر كمدير فني جديد للمنتخب.

وتعد الخسارة أمام فلسطين، هي الهزيمة السابعة التي يتلقاها كوبر خلال 16 مباراة مع المنتخب.

كوبر انتصر 7 مرات وخسر 7 مرات وتعادل مرتين مع أوزبكستان.

منتخب فلسطين وأوزبكستان يتواجدان في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السعودية واليمن وسنغافورة.

ويلعب منتخب فلسطين في الجولة الثانية أمام منتخب سنغافورة.

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