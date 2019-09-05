أكبر المصروفات والإيرادات وتبرع رئيس النادي.. دليلك لفهم ميزانية الزمالك بعد انطلاق الجمعية العمومية

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 11:59

كتب : FilGoal

اليوم الثاني من انتخابات الزمالك

انطلق التسجيل في جمعية نادي الزمالك العمومية التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، في وجود 13 بند في جدول الأعمال.

بعيدا عن التصديق عن انتخاب أشرف زكي كأمين للصندوق، وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عبد الفتاح كأعضاء للمجلس بالتزكية، يكون البند الأهم هو ميزانية النادي.

أخبار متعلقة

نهائي الكأس – طارق يحيى: الزمالك أقرب للفوز من بيراميدز بشرط.. وتحدي صعب أمام ديسابر "المستحقات سددت".. رئيس الزمالك يرد على خطاب الإنذار بالاستبعاد من دوري الأبطال مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف"

النادي نشر صورة مختصرة للميزانية الخاصة بالعام المالي 2018/2019، الذي يمتد بين شهر يوليو 2018 ويوليو 2019، وقارنها بالعام المالي 2017/2018.

في المجمل، حقق الزمالك أرباح قدرها 268 مليونا و283 ألف جنيها في العام المالي قبل الماضي، قبل أن ينخفض المبلغ 170 مليونا و190 ألف جنيها.

الزمالك صرف في العام المالي الماضي 440 مليون جنيها على النشاط الرياضي وهو أكبر بند للمصروفات داخل النادي، وفي المقابل جلب له 312 مليون جنيها، ما يعني أن النشاط الرياضي في الزمالك خسر 128 مليون جنيها رغم كون النشاط الرياضي أكثر مجلب للإيرادات بعد رسوم العضويات التي وصلت إلى 390 مليون جنيها.

أما النشاط الاجتماعي فحقق مكسبا يصل لـ1,7 مليون جنيها.

وحقق الزمالك إيرادات هامة من استئجار محلات سور النادي (حوالي 41 مليون جنيه) و2 مليون جنيه من الفوائد البنكية، و5,6 مليون جنيه وضعهم النادي تحت بند "إيرادات متنوعة".

ولكن يخصم من تلك الإيرادات 153 مليون جنيها تحت بند المصروفات الإدارية والعمومية.

ويأتي آخر بند في الموازنة هو تبرع من رئيس النادي، الذي وصل لـ18 مليون جنيه في السنة الحالية مقارنة بـ1,2 مليون جنيها في السنة الماضية.

ويحتاج الزمالك لتسجيل 7500 عضوا لتحقيق النصاب القانوني، من أصل 85590 عضوا لهم حق التصويت.

اقرأ أيضا

نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

نهائي الكأس - كيف يسجل بيراميدز مع ديسابر.. جبهة يمنى أكثر من قوية

مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف"

تحليل في الجول - لوكاكو ولاوتارو.. شراكة تنبئ بالكثير مع إنتر

يوم أن أحيا عبد الله السعيد مسيرته الدولية على حساب ميتشو

الزمالك ميزانية الزمالك الجمعية العمومية

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماذا تريد الأندية من الزناتي - المصري: المساواة بين الجميع في الجدول.. عودة الجماهير وتفعيل القانون 4 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – اتحاد الكرة يعلن برج العرب ملعبا لنهائي كأس مصر.. وأسعار التذاكر 19 دقيقة | مصر
نهائي الكأس – ضياء السيد يحذر الزمالك من لهو بيراميدز الخفي والتعجل ساعة | مصر
حوار في الجول - هانيا مورو وإنجاز دورة الألعاب الإفريقية خطوة أولى.. وفريدة عثمان القدوة ساعة | رياضات أخرى
ليفربول.. الإجابة عن "السؤال الأصعب" ساعة | تقرير في الجول
تنس - نادال يواصل انطلاقه نحو لقب أمريكا المفتوحة.. ومواجهة قوية لسرينا ويليامز 2 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك