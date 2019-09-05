أكبر المصروفات والإيرادات وتبرع رئيس النادي.. دليلك لفهم ميزانية الزمالك بعد انطلاق الجمعية العمومية

انطلق التسجيل في جمعية نادي الزمالك العمومية التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، في وجود 13 بند في جدول الأعمال.

بعيدا عن التصديق عن انتخاب أشرف زكي كأمين للصندوق، وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عبد الفتاح كأعضاء للمجلس بالتزكية، يكون البند الأهم هو ميزانية النادي.

النادي نشر صورة مختصرة للميزانية الخاصة بالعام المالي 2018/2019، الذي يمتد بين شهر يوليو 2018 ويوليو 2019، وقارنها بالعام المالي 2017/2018.

في المجمل، حقق الزمالك أرباح قدرها 268 مليونا و283 ألف جنيها في العام المالي قبل الماضي، قبل أن ينخفض المبلغ 170 مليونا و190 ألف جنيها.

الزمالك صرف في العام المالي الماضي 440 مليون جنيها على النشاط الرياضي وهو أكبر بند للمصروفات داخل النادي، وفي المقابل جلب له 312 مليون جنيها، ما يعني أن النشاط الرياضي في الزمالك خسر 128 مليون جنيها رغم كون النشاط الرياضي أكثر مجلب للإيرادات بعد رسوم العضويات التي وصلت إلى 390 مليون جنيها.

أما النشاط الاجتماعي فحقق مكسبا يصل لـ1,7 مليون جنيها.

وحقق الزمالك إيرادات هامة من استئجار محلات سور النادي (حوالي 41 مليون جنيه) و2 مليون جنيه من الفوائد البنكية، و5,6 مليون جنيه وضعهم النادي تحت بند "إيرادات متنوعة".

ولكن يخصم من تلك الإيرادات 153 مليون جنيها تحت بند المصروفات الإدارية والعمومية.

ويأتي آخر بند في الموازنة هو تبرع من رئيس النادي، الذي وصل لـ18 مليون جنيه في السنة الحالية مقارنة بـ1,2 مليون جنيها في السنة الماضية.

ويحتاج الزمالك لتسجيل 7500 عضوا لتحقيق النصاب القانوني، من أصل 85590 عضوا لهم حق التصويت.

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