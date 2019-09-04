نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

الأهداف تأتي من جميع الاتجاهات وبكل الطرق، من عمق الملعب والأطراف وبتسديدات بعيدة المدى وأيضا من الركلات الثابتة.

هذا ما قدمه الزمالك في مبارياته السابقة تحت قيادة المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" الذي تولى تدريب الأبيض قبل 3 مواجهات فقط.

ويستعد الزمالك ومدربه لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

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تنوع في طرق تسجيل الأهداف وأماكن الهجوم في الملعب والاعتماد على أكثر من مفتاح للعب. تعد هذه أبرز الملامح الفنية للزمالك تحت قيادة ميتشو.

والآن وقبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر يستعرض معكم FilGoal.com أبرز النقاط الهجومية للزمالك وكيف يسجل أهدافه مع ميتشو، ومن هم أبرز اللاعبين مع المدرب الصربي.

لعب الزمالك مع ميتشو 3 مباريات سجل خلالها 8 أهداف.

البداية كانت مع مباراة العودة للدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا ضد ديكاداها بطل الصومال وانتهت بفوز الأبيض بسداسية دون رد.

ثم مواجهة ربع نهائي الكأس ضد مصر للمقاصة والفوز بهدف دون رد، والنتيجة ذاتها تكررت في نصف النهائي أمام الاتحاد ليتأهل الأبيض للمباراة الأخيرة في البطولة أمام بيراميدز.

الاختراق من العمق أكثر طريقة سجل بها الزمالك أهدافه مع ميتشو بواقع 4 أهداف، ثم تأتي الجبهة اليسرى النشيطة والقوية للأبيض مع ميتشو التي جاء من خلالها 3 أهداف.

التسديدات من خارج منطقة الجزاء كذلك كانت حاضرة للزمالك وأسفرت عن هدفين.

الزمالك 6-0 ديكاداها

الهدف الأول أمام بطل الصومال جاء من اختراق للعمق وسجله مصطفى محمد بعد تمريرة بينية من أشرف بنشرقي.

أما الهدف الثاني جاء نتيجة نشاط الجبهة اليسرى الملحوظ للزمالك تحت قيادة ميتشو خاصة مع انطلاقات عبد الله جمعة الذي أرسل عرضية قابلها مصطفى محمد برأسية في الشباك.

وعاد الزمالك للاختراقات من العمق في الهدف الثالث الذي سجله شيكابالا بعد مراوغة لدفاع الفريق الصومالي.

انطلاقات عبد الله جمعة من ناحية اليسار أسفرت عن هدف رابع للزمالك بعدما أرسل عرضية إلى شيكابالا وسجل منها الهدف.

هدف خامس من ركلة جزاء سددها المدافع محمود علاء سبقه انطلاقه من وسط الملعب للمغربي أشرف بنشرقي واختراق من الجهة اليمنى لشيكابالا الذي حصل على المخالفة داخل المنطقة.

ولكي تتنوع طرق تسجيل الأهداف اختتم محمود عبد العزيز سداسية الزمالك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

الزمالك 1-0 المقاصة

تسديدة قوية أخرى من خارج منطقة الجزاء سجل منها الزمالك هدفا رائعا أمام المقاصة بقدم عبد الله جمعة قادت الفريق الأبيض لنصف نهائي كأس مصر.

هجمات الزمالك أمام المقاصة كانت متنوعة أيضا، بواقع 3 هجمات من ناحية اليمين لكنها غير مكتملة.

و9 محاولات من العمق منها 4 مكتملين بشكل صحيح على المرمى، وهجمة واحدة غير مكتملة من ناحية اليسار.

الزمالك 1-0 الاتحاد

وفي مباراة امتدت لـ120 دقيقة فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد جاء من ركلة ركنية نفذها شيكابالا وقابلها مصطفى محمد بتسديدة في الشباك الخضراء.

الزمالك سجل في الاتحاد هدف واحد لكنه حاول على مرمى عماد السيد 30 مرة.

7 هجمات للأبيض من ناحية اليمين منهم 5 انتهوا بتسديدات بين القائمين والعارضة، مقابل 4 محاولات من ناحية اليسار جميعهم غير مكتملين بتسديدات بين إطار المرمى.

نصيب الأسد من هجمات الزمالك أمام الاتحاد كان من عمق الملعب بواقع 20 محاولة منهم 7 انتهوا بتسديدات على المرمى وأسفروا عن هدف الفوز، و13 انتهوا بتسديدات بعيدا عن القائمين والعارضة.

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أهداف الزمالك الـ8 تحت قيادة ميتشو سجلها مصطفى محمد 3 أهداف، وثنائية لشيكابالا، وهدف واحد لكل من عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود عبد العزيز "زيزو".

لذلك.. على بيراميدز الحذر بشدة أمام الطرق الزمالك المتعددة في الهجوم وتسجيل الأهداف خلال نهائي كأس مصر.

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