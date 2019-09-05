"المستحقات سددت".. رئيس الزمالك يرد على خطاب الإنذار بالاستبعاد من دوري الأبطال

رد رئيس الزمالك على خطاب الاتحاد الإفريقي (كاف) بشأن مستحقات عبد الله سيسيه لاعب الفريق الأسبق، وتهديد ذلك لمشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

عبد الله سيسيه النادي : بوركينا فاسو الزمالك

وكشف رئيس الزمالك عن خصم مستحقات اللاعب بالفعل الاسبوع الماضي عند حصول القلعة البيضاء على مكافأة الفوز بالكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك على قناة الحدث اليوم: "الاتحاد الإفريقي لم يرسل الخطاب للزمالك بل لجميع الأندية، فهو خطاب عام من أجل رخصة الأندية المحترفة".

وأوضح "الخطاب أبلغ جميع الأندية، إذا كان هناك مستحقات متأخرة فمن فضلك قم بتسديدها قبل 30 سبتمبر من أجل رخصة الأندية المحترفة وهذا أمر طبيعي".

وكشف رئيس الزمالك "لنا رصيد مليون و260 ألف دولار لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مكافأة الفوز بلقب الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "حصلنا عليهم بالفعل منقوصين 160 ألف دولار قيمة مستحقات سيسيه المتأخرة، لذلك لا توجد أي مخاطرة بشأن المشاركة في دوري الأبطال".

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت السنغالي يوم 14 من الشهر الجاري في السنغال بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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يوم أن أحيا عبد الله السعيد مسيرته الدولية على حساب ميتشو