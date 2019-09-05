"المستحقات سددت".. رئيس الزمالك يرد على خطاب الإنذار بالاستبعاد من دوري الأبطال

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 11:17

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في مرمى الاتحاد السكندري

رد رئيس الزمالك على خطاب الاتحاد الإفريقي (كاف) بشأن مستحقات عبد الله سيسيه لاعب الفريق الأسبق، وتهديد ذلك لمشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

عبد الله سيسيه

النادي : بوركينا فاسو

الزمالك

وكشف رئيس الزمالك عن خصم مستحقات اللاعب بالفعل الاسبوع الماضي عند حصول القلعة البيضاء على مكافأة الفوز بالكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك على قناة الحدث اليوم: "الاتحاد الإفريقي لم يرسل الخطاب للزمالك بل لجميع الأندية، فهو خطاب عام من أجل رخصة الأندية المحترفة".

أخبار متعلقة

مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف" ميتشو: الأهلي عرض مبلغا أكبر من الزمالك لكن مشاعري لم تسمح لي نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات مصدران من كاف والجبلاية لـ في الجول: إنذار باستبعاد الزمالك من دوري الأبطال بسبب سيسيه

وأوضح "الخطاب أبلغ جميع الأندية، إذا كان هناك مستحقات متأخرة فمن فضلك قم بتسديدها قبل 30 سبتمبر من أجل رخصة الأندية المحترفة وهذا أمر طبيعي".

وكشف رئيس الزمالك "لنا رصيد مليون و260 ألف دولار لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مكافأة الفوز بلقب الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "حصلنا عليهم بالفعل منقوصين 160 ألف دولار قيمة مستحقات سيسيه المتأخرة، لذلك لا توجد أي مخاطرة بشأن المشاركة في دوري الأبطال".

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت السنغالي يوم 14 من الشهر الجاري في السنغال بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

نهائي الكأس - كيف يسجل بيراميدز مع ديسابر.. جبهة يمنى أكثر من قوية

مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف"

تحليل في الجول - لوكاكو ولاوتارو.. شراكة تنبئ بالكثير مع إنتر

يوم أن أحيا عبد الله السعيد مسيرته الدولية على حساب ميتشو

الزمالك عبد الله سيسيه مستحقات متأخرة دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب كوستاريكا يترك منصبه بسبب الملل 27 دقيقة | أمريكا
عبد الحفيظ يتابع ترتيبات السفر إلى غينيا الاستوائية.. وفايلر يتابع إصابة وحيد 36 دقيقة | الدوري المصري
أكبر المصروفات والإيرادات وتبرع رئيس النادي.. دليلك لفهم ميزانية الزمالك بعد انطلاق الجمعية العمومية 41 دقيقة | مصر
أجيري خلال محاكمته في قضية التلاعب: الثقة المفرطة سبب تواجدي هنا 55 دقيقة | مصر
وفاة الابن الأكبر لكافو ساعة | أوروبا
"المستحقات سددت".. رئيس الزمالك يرد على خطاب الإنذار بالاستبعاد من دوري الأبطال ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك