يرى طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك أن ناديه هو الأقرب للفوز بكأس مصر حينما يقابل بيراميدز يوم الأحد المقبل في النهائي.

وقال يحيى لـFilGoal.com: "المنافس صعب ولديه العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف "ولكن هناك أمر سيسهل على الزمالك المباراة وهو رقابة جون أنتوي رجل لرجل، لأن المهاجم الغاني يملك سرعة كبيرة ويمكنه خطف الأهداف داخل منطقة الجزاء سواء بالرأس أو بالقدم. لا يجب ترك أي مساحات له".

وشدد "هذا بالإضافة لضرورة ميل محمود علاء على محمد عبد الغني للتغطية".

وانتقل يحيى للحديث عن التحديات التي تواجه المدير الفني لبيراميدز، سيباستيان ديسابر، الذي قال عنه: "سيواجه مدربا متميزا، (ميلوتين سريدويفيتش) ميتشو، بجانب شراهة هجومية من لاعبي الزمالك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا".

وأكمل "أرى أن ديسابر سيشرك عبد الله السعيد، وجوده ضروري، كما أن أحمد الشناوي يتفوق على المهدي سليمان في حراسة المرمى".

وأتم "كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر سيكون جمهور الفريق الذي أطالبه بالمساندة طوال أحداث اللقاء".

اقرأ أيضا

نهائي الكأس - كيف يسجل الزمالك مع ميتشو.. الخطر قادم من كل الاتجاهات

نهائي الكأس - كيف يسجل بيراميدز مع ديسابر.. جبهة يمنى أكثر من قوية

مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات سيسيه بالفعل.. والخطأ من "كاف"

تحليل في الجول - لوكاكو ولاوتارو.. شراكة تنبئ بالكثير مع إنتر

يوم أن أحيا عبد الله السعيد مسيرته الدولية على حساب ميتشو