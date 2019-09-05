خاص نهائي الكأس – طارق يحيى: الزمالك أقرب للفوز من بيراميدز بشرط.. وتحدي صعب أمام ديسابر

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 11:16

كتب : بسام أبو بكر

ركلة جزاء بيراميدز أمام الزمالك

يرى طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك أن ناديه هو الأقرب للفوز بكأس مصر حينما يقابل بيراميدز يوم الأحد المقبل في النهائي.

وقال يحيى لـFilGoal.com: "المنافس صعب ولديه العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف "ولكن هناك أمر سيسهل على الزمالك المباراة وهو رقابة جون أنتوي رجل لرجل، لأن المهاجم الغاني يملك سرعة كبيرة ويمكنه خطف الأهداف داخل منطقة الجزاء سواء بالرأس أو بالقدم. لا يجب ترك أي مساحات له".

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وشدد "هذا بالإضافة لضرورة ميل محمود علاء على محمد عبد الغني للتغطية".

وانتقل يحيى للحديث عن التحديات التي تواجه المدير الفني لبيراميدز، سيباستيان ديسابر، الذي قال عنه: "سيواجه مدربا متميزا، (ميلوتين سريدويفيتش) ميتشو، بجانب شراهة هجومية من لاعبي الزمالك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا".

وأكمل "أرى أن ديسابر سيشرك عبد الله السعيد، وجوده ضروري، كما أن أحمد الشناوي يتفوق على المهدي سليمان في حراسة المرمى".

وأتم "كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر سيكون جمهور الفريق الذي أطالبه بالمساندة طوال أحداث اللقاء".

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