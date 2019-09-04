مران الأهلي – طلب جديد من فايلر أثناء الهجوم.. واهتمام خاص بالعرضيات

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 19:28

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شهد اليوم الثالث لريني فايلر في الأهلي تركيزه على تقارب الخطوط بين اللاعبين في الشق الهجومي مع تبادل أماكن الجناحين.

وحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي المران وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأشرف المدرب العام ديفيد سيسا على تدريب خاص للاعبي خط الوسط وطالبهم بتقارب الخطوط مع زملائهم في الدفاع والهجوم.

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بعد ذلك أشرف فايلر بنفسه على فقرة فنية للهجوم وطلب من اللاعبين نقل الكرة بشكل سريع مع تبادل الأماكن بين الجناحين.

ذلك قبل أن يخصص فقرة للتدرب على العرضيات واهتم بالتمركز وكيفية التعامل مع الكرات.

وأشرف فايلر على تقسيمة كاملة بمساحة الملعب وخاض فيها الفريق مباراة تجريبية وأوقفها مرتين لعلاج الأخطاء الخاصة بالتمركز.

وشدد المدرب السويسري على اللاعبين أهمية التمرير السريع وتقريب الخطوط.

وشهد المران تدريبات شاقة لحراس المرمى.

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