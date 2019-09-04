اتحاد الكرة يعين حسام الزناتي مديرا للجنة المسابقات

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 13:35

كتب : عاطف شادي أحمد الخولي

اتحاد الكرة

قررت لجنة إدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مديرا للجنة المسابقات.

وعينت اللجنة كذلك سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات، ومحمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الإفريقي، مديرا ماليا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد.

وتم اعتماد الثنائي أحمد توفيق حافظ وسعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق قد استقال من منصبه في وقت سابق، بعد أن شغل المنصب لسنوات عديدة.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا له وعضوية محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة موسم حتى 30 يوليو من العام المقبل.

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