رئيس الزمالك: فريق الكرة له مدير فني والغاضب يجلب عرضا.. وكهربا "لو راجل يروح الأهلي"

وجه رئيس الزمالك رسالة هامة للاعبيه، ولمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الزمالك الأهلي

وقال رئيس الزمالك لبرنامج النادي على قناة "الحدث اليوم": "هناك بروتوكول جديد – قديم – لفريق الكرة. النادي له رئيس واحد وفريق الكرة له مدير فني واحد".

وأضاف "(ميلوتين سريدويفيتش) ميتشو مدرب كبير، أي أحد يمكنه وضع التشكيل ولكن ليس أي مدرب يستطيع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ضد الفريق المناسب، ويغير من الأمر لو وجد مشاكل".

وشدد "اجتمعت مع اللاعبين، وأخبرتهم أننا لدينا العديد من النجوم وأن الغاضب يمكنه أن يجلب عرضا في يناير ويرحل".

وأعلن "أي خبر من الفريق سواء صحيح أو كاذب سأعاقب من تسبب في تسريبه، لا يصح أن يصادق اللاعب أو زوجته أحد الصحفيين ويمنحه الأخبار ليضرب الفريق".

وأكمل "كل اللاعبين سيستلمون كامل مستحقاتهم قبل بداية الدوري".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن كهربا قائلا: "أهكذا ترد جميلي عليك؟ (لو راجل روح الأهلي)".

وشدد "كهربا حصل على ملايين من الزمالك، وجاء وقبل قدمي للرحيل على سبيل الإعارة إلى اتحاد جدة".

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كهربا ترك الزمالك دون إذن النادي قبل انتهاء الموسم الماضي، بعد أن سجل 11 هدفا وصنع مثلهم في الدوري الموسم الماضي، قبل أن يحصل على بطاقة دولية مؤقتة للعب مع أفيش.

صاحب الـ25 عاما انتقل للزمالك من إنبي في 2015، ولعب بين عامي 2016 و2018 لاتحاد جدة السعودي قبل العودة للأبيض.

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