رشح تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق للزمالك حسام البدري لتدريب منتخب مصر.

اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت 5 أسماء مرشحة لقيادة الفراعنة خلفا للمقال خافيير أجيري، هم: حسن شحاتة، وحسام البدري، وإيهاب جلال، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو.

FilGoal.com يستطلع آراء مدربي ولاعبي الكرة المصريين، ويتبين المميزات التي يجب على أساسها أن يتم اختيار المدرب المقبل.

وقال عبد الحميد: "أرشح البدري لتدريب المنتخب، هو الأنسب للفترة المقبلة من حيث الكفاءة والخبرات والكاريزما والشخصية والنجومية، هو رجل المرحلة".

حسن شحاتة

حسن شحاتة هو هرم مصر الرابع، أرى أن قيمته تتجاوز بكثير أن يكون ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر، شحاتة يجب أن يقود منظومة الكرة بالكامل ويكون مدير فني للاتحاد، ويكون معه محمود سعد كمساعد".

حسام حسن

"أما حسام حسن، فأثبت كفاءة مع عدد كبير من الأندية ولكن في النهاية هي أندية وسط، لذلك الأمور ستكون صعبة لأن منتخب مصر منتخب بطولة".

إيهاب جلال

"إيهاب جلال مدرب كبير، لكن لا يصح أن يكون لاعبي المنتخب أكثر نجومية من مدربهم لذا سيواجه مشاكل كبيرة دون شك".

ميدو

"ميدو يحتاج لمزيد من الخبرات".

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