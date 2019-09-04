"رفضت عرضا بسبب دوري الأبطال".. تشان مصدوم من استبعاده الأوروبي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 11:57

كتب : FilGoal

إيمري تشان

قال الألماني إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس أنه غاضب ومستاء بعد قام النادي الإيطالي باستبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا.

تشان خرج من قائمة يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا رفقة جورجيو كيلليني وماريو ماندزوكيتش (طالع التفاصيل).

لاعب ليفربول السابق كان ضمن المنضمين ليوفنتوس الصيف الماضي تحت قيادة ماسيمليانو أليجري لكن يبدو أنه خارج خطط الإيطالي ماوريسيو ساري.

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الألماني البالغ عاما قال في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "أنه مصدوم للغاية".

وأضاف "لقد امتد حديثنا لدقيقة واحدة ولم أحصل على إجابة وهذا يجعلني غاضب ومستاء".

وتابع لاعب الوسط "سوف أبقى استنتاجي بعيدا، ومن ثم اتحدث مع إدارة النادي عقب العودة من التوقف الدولي".

وأكمل "لقد قيل لي وتم وعدي بقيدي في قائمة الفريق الأوروبية الأسبوع الماضي، لقد سعى باريس سان جيرمان لضمي لكنني قررت البقاء في يوفنتوس".

وأتم "رفضي جاء بناء على تواجدي في قائمة دوري أبطال أوروبا".

استبعاد الألماني قد يفتح الباب لرحيله في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد ضم الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي.

ويتواجد في خط وسط يوفنتوس كل من سامي خضيرة وبليز ماتويدي ورودريجيو بنتانكور وميراليم بيانيتش.

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