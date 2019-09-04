رسميا - إيقاف عمر خربين عن تمثيل سوريا بسبب "الاعتذار المتكرر"

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم إيقاف عمر خربين مهاجم المنتخب وفريق الهلال السعودي عن المشاركة الدولية بسبب اعتذاره المتكرر.

عمر خربين النادي : الهلال سوريا

وكان خربين قد اعتذر عن المشاركة في معسكر منتخب سوري لمواجهة الفلبين بسبب ظروف عائلية.

ونص الاتحاد السوري على: "إيمانا بأن الانتماء للمنتخب الوطني وارتداء قميصه هو شرف لأي لاعب، وانطلاقا من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه بما يضمن الوحدة والتجانس بين كافة اللاعبين".

وتابع "ونظرا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد قرر الاتحاد العربي السوري وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل عمر خربين، عدم دعوته للمنتخب".

وأوضح البيان "وذلك بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفلبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية".

وأتم البيان "ينظر الاتحاد السوري لكافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وعليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دوما، وهناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه ويجب تأديتها في كل زمان ومكان، وأن على اللاعبين مهما بلغت نجوميتهم الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذه الانتماء".

ويلعب خربين لصالح نادي الهلال السعودي بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز المصري.

وخاض خربين 41 مباراة دولية مع منتخب سوريا سجل فيهم 18 هدفا منذ مباراته الدولية الأولى في نوفمبر 2012.

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