قرر النادي الأهلي وضع خطة من أجل تطوير أرضية ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة وإعادة تأهيلها وتجهيزها في أقرب وقت.

وعلم FilGoal.com أن قرار الأهلي جاء من أجل تطوير أرضية الملعب لصلاحيتها الكاملة لكي يمارس عليها فريق الكرة تدريباته ومبارياته الودية.

ومن المقرر أن يشرع النادي الأهلي فورا في اتخاذ إجراءات التطوير فور وجود فرصة مناسبة في ظل استمرار التدريبات المقامة حاليا.

وعن سبب عدم اتخاذ قرار التطوير مع نقل التدريبات، كشف مصدر في النادي: "من الصعب نقل التدريبات إلى مدينة نصر".

وأوضح "يأتي ذلك بسبب الأفضلية الموجودة حاليا بمقر جهاز الكرة الجديد والذي يتضمن إنشاء وحدات حديثة للجيم والساونا والجاكوزي وأجهزة الاستشفاء".

وأتم المصدر "رينيه فايلر المدير الفني الجديد أبدى إعجابه الشديد بهذه التجهيزات وقال أنها ستكون عامل مساعد وقوي له في عمله".

وبدأ فايلر تولي مهام عمله في الأهلي وقيادة تدريبات الفريق قبل مباراته الأولى أمام كانو سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - نهائي كأس مصر يقترب من استاد الإسكندرية

كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة.. ومستمر في الأهلي الأنجح في إفريقيا

هل بات الدوري الإنجليزي دائرا في فلك ليفربول ومانشستر سيتي

مورينيو بعيدا عن أرض المعركة: أحببت دائما شعور كوني مجهولا

بيبو: مفاوضات الأهلي مع سباليتي ومانو لم تفشل بسبب الأموال.. وفايلر يناسبنا

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead