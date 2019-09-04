قال أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق إنه يسابق الوقت من أجل الانضمام لفريق جديد عقب تعثر مفاوضاته مع حرس الحدود.

أحمد جعفر النادي : حرس الحدود

وتحدث جعفر لـFilGoal.com قائلا: "تواجدت بالفعل مع حرس الحدود أثناء المفاوضات ولكن لم يحدث اتفاق في النهاية ولن أنضم للفريق".

وعن مصيره قال: "لدي بعض العروض الخارجية من الإمارات وعمان وأدرسها الآن".

وأتم جعفر "أعرف أن الوقت متأخر ولكنني أسابق الوقت وأتمنى حدوث الخير في النهاية".

وكان جعفر صاحب الـ33 عاما رحل عن طلائع الجيش بنهاية الموسم الماضي عقب انتهاء تعاقده.

وسجل جعفر رفقة طلائع الجيش هدفين في 17 مباراة شارك فيها مع الفريق.

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