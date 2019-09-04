الزمالك يتدرب في بتروسبورت الخميس

قرر الجهاز الفني للزمالك إقامة مران الفريق غدا الخميس في ملعب بتروسبورت غدا الخميس استعدادا للقاء بيراميدز.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" بنقل المران إلى ملعب بتروسبورت بسبب انشغال مقر النادي بانعقاد الجمعية العمومية بداية من الخميس وحتى السبت المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل في استاد الإسكندرية في نهائي كأس مصر في ختام مباريات موسم 2018-2019.

أما مقر النادي فسيشهد إقامة الجمعية العمومية لإقرار الميزانية.

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