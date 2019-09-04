يقترب معروف يوسف لاعب وسط الزمالك من الانتقال إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة.

معروف يوسف النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أنه على رغم من دخول المقاولون العرب على خط التفاوض لضم معروف، إلا أن النيجيري يظل أقرب للمصري.

وكذلك، لم يصل أي من الأندية الخارجية الراغبة في ضم معروف لاتفاق مع الزمالك أو اللاعب، وهم الزوراء والشرطة العراقيين، والصفاقسي التونسي.

ومن المنتظر أن يحسم مصير معروف يوسف في الساعات القليلة المقبلة.

معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشرطة العراقي، وحصل معهم على لقب الدوري وجائزة أفضل لاعب أجنبي.

صاحب الـ26 عاما انضم لنادي الزمالك عام 2014 قادما من نادي اتحاد الشرطة، وحقق مع الفريق الأبيض لقب الدوري وثلاثة ألقاء لكأس مصر.

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