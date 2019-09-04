حرس الحدود: صفقة أحمد جعفر تعثرت لأسباب مالية

برر طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود عدم التعاقد مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق لأسباب مالية.

أحمد جعفر النادي : حرس الحدود حرس الحدود

وصرح العشري عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "جعفر تدرب مع الفريق، ولكن الصفقة لم تتم للاختلاف على أمور مادية".

وأضاف "نحاول قدر الإمكان دعم مركز رأس الحربة، تعاقدنا مع أحمد شرويدة، وقمنا باستعارة جريندو من المصري، وهناك ثنائي أجنبي قادر على أداء مهام المهاجم الصريح".

وقضى أحمد جعفر الموسم الماضي بصفوف طلائع الجيش بعد رحيله عن صفوف بتروجت.

وتابع المدير الفني للحرس "نسير في الطريق الصحيح ونحاول بناء فريق جيد ومختلف عن الموسم الماضي ليكون نواة تعيد لنادي الحدود شخصيته".

وأشار طارق العشري "الإدارة تدعم بشكل جيد ورفعنا سقف التعاقدات بشكل مختلف كثيرا عن الموسم الماضي، لم نضم لاعبين فرز أول، ولكن عناصر جيدة للغاية".

وشدد "ركزنا أيضا في انتقاء اللاعبين الأجانب لأنهم سيشكلون 50% من الفريق بعد اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين بقوائم الأندية".

وأتم طارق العشري تصريحاته "قوامنا يضم حاليا 25 إلى 27 لاعبا متوسط أعمارهم بين الشباب والخبرات".

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