حكم موريتاني لمباراة جينيراسيون فوت والزمالك

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة جينيراسيو فوت السنغالي والزمالك إلى الحكم الموريتاني بيدا داهان.

ويستضيف بطل السنغال فريق الزمالك في 14 سبتمبر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

وتقام مباراة الإياب 27 أو 28 أو 29 سبتمبر في مصر.

وكان داهان حكما لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي في دور المجموعات للموسم الماضي من الكونفدرالية التي توج بها الفارس الأبيض.

وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 في ملعب برج العرب.

وتخطى الزمالك فريق ديكاداها الصومالي في دور الـ64 ليضرب موعدا مع فوت.

ويشارك الزمالك في دوري الأبطال باعتباره وصيف الدوري المصري الممتاز.

ويتجه الزمالك إلى السنغال لخوض المباراة بعد مواجهته لبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد.

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