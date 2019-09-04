سواريز: نيمار فعل كل شيء من أجل العودة لـ برشلونة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 14:39

كتب : FilGoal

سواريز - ميسي - نيمار

قال لويس سواريز مهاجم برشلونة أن نيمار حاول فعل كل شيء من أجل العودة لصفوف الفريق الكتالوني من جديد.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

لاعب باريس سان جيرمان لازال يتواصل مع سواريز وليونيل ميسي حتى بعد رحيله صوب الفريق الفرنسي عقب مجموعة في تطبيق "WhatsApp".

سواريز تحدث عن موقف البرازيلي عبر شبكة "فوكس سبورتس" قائلا: "نحن نتحدث في مجموعة عبر التطبيق من وقت للآخر لكن ليس كثيرا في الفترة الأخيرة".

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وأردف الأوروجوياني "الأمور هدأت قليلا الأمور كانت صعبة لأن نيمار مر بأوقات عصيبة ونريد احترامه وقته وخصوصيته".

اللاعب البالغ 32 عاما أكمل "تحدثنا مع نيمار عندما سعى للرحيل عن برشلونة، الجميع كان يعرف رغبته في الرحيل، ميسي وأنا قلنا له أنه لن يحظى بفرصة الفوز بالألقاب مثلما مع برشلونة".

وتابع "لكن اتخذ قراره في ذلك الوقت قرر ما هو الأفضل بالنسبة له والآن يحاول من أجل العودة".

نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي صوب باريس سان جيرمان.

لكن الرحلة لم تكتمل مع الفريق الباريسي إذ سعى للرحيل بعد موسمين فقط والعودة لبرشلونة من جديد.

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