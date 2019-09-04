رسميا - تأجيل مباراة ليفربول ووست هام بسبب كأس العالم للأندية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 13:53

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي 2019

أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي عن تأجيل مباراته مع وست هام في الدوري الإنجليزي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتأهل ليفربول إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنام.

وكان من المقرر إقامة مباراة ليفربول ووست هام في يوم 21 ديسمبر وهو ما يتعارض مع بطولة كأس العالم للأندية.

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وتستضيف قطر مسابقة كأس العالم للأندية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، ويستهل ليفربول مشواره من نصف النهائي في 18 من الشهر نفسه.

وكشف موقع ليفربول أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق.

وضمنت فرق هينجين سبورت والسد القطري ومونتيري المكسيكي والترجي التونسي وليفربول تأهلهم.

ويتبقى بطل آسيا وبطل أمريكا الجنوبية.

وشارك ليفربول مرة واحدة في 2005 وحصل على الوصافة أمام ساو باولو البرازيلي.

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