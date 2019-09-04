استاد الإسكندرية: الشركة الراعية اختارتنا لاستضافة نهائي الكأس

قال شريف سعد مدير استاد الإسكندرية إن الملعب يستعد لاستضافة نهائي كأس مصر 2018-2019 بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد.

وصرح سعد عبر قناة تايم سبورتس "تلقينا اتصالا من الشركة الراعية يفيد باختيار استاد الإسكندرية لاستضافة نهائي الكأس، أبدينا موافقة، واستفسرت عن الموافقات الأمنية، وتم تأكيدها".

وأوضح "ننتظر وفدا من الشركة الراعية لوضع الترتيبات النهائية للقاء، فهي خطوة مهمة ليعود هذا الملعب العريق لاستضافة نهائي الكأس مثلما كان يحدث في الثلاثينيات من القرن الماضي".

وأشار مدير استاد الإسكندرية إلى أن أشرف صبحي وزير الرياضة عقد اجتماعا مع مديري الملاعب الستة التي استضافت كأس إفريقيا 2019 للوصول لمنظومة صيانة موحدة والبحث عن تنمية موارد الاستادات.

واختتم "الشركة المنفذة للأعمال سوف تسلم الملاعب يوم 15 سبتمبر لتبدأ الاستادات في العمل".

واستضافت الإسكندرية العديد من المباريات النهائية لكأس مصر في السنوات الأخيرة لكن على ملعب برج العرب وليس الاستاد الرسمي للمدينة الساحلية.

ويدافع الزمالك عن لقبه بينما يخوض بيراميدز نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

طالع أيضا

مدير جديد للجنة المسابقات في اتحاد الكرة

الأهلي يضع خطة لتطوير ملعب تدريبه

إيقاف عمر خربين عن تمثيل سوريا

تشان غاضب من استبعاد يوفنتوس له في دوري الأبطال

لاعب الزمالك السابق يختار مدرب مصر

رئيس الزمالك يرد على كهربا