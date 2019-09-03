فيفا يذيع تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عبر "يوتيوب"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إذاعته لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر عبر موقعه الرسمي وموقع "يوتيوب".

وأشار الفيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء إلى أن مباريات الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية التي ستقام بين يومي الرابع والعاشر من شهر سبتمبر الجاري سوف يتم إذاعتها مباشرة.

وبعد عدة ساعات أشار البيان إلى المباريات التي ستتم إذاعتها وهي كالتالي:

بوروندي وتنزانيا

جنوب السودان وغينيا الاستوائية

إثيوبيا وليسوتو

ساو تاومي وغينيا بيساو

فيما لم يشر الفيفا في بيانه إن كانت إذاعة تلك المباريات ستكون في الدور التمهيدي فقط أم سوف تمتد إلى مباريات المجموعات واللقاءات الفاصلة في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

ويقام الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بمشاركة 28 فريقا يتأهل منهم 14 إلى دور المجموعات لينضموا إلى أفضل 26 منتخب في تصنيف الفيفا لتبدأ المرحلة الثانية بوجود 10 مجموعات.

ويتأهل أصحاب الصدارة في كل المجموعات وتقام قرعة لإقامة مباريات فاصلة تسفر عن تأهل خمسة منتخبات إلى المونديال.

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