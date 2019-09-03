طالب رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي من لاعبيه الالتزام الحرفي بتعليماته، وذلك خلال أول حديث بينه وبين اللاعبين.

وعلم FilGoal.com أن المدير الفني السويسري أبلغ اللاعبين بتطلعه للنجاح وهذا يتطلب جهود الجميع.

وكان الحديث الأول بين فايلر واللاعبين قصيرا، وحرص خلاله تأكيد سعادته بالعمل في الأهلي.

وكشف فايلر للاعبين أن لديه انطباع جيد ومميز عن الجميع على كافة المستويات، والنجاح يتطلب جهود الجميع.

وشدد فايلر على تفائله للغاية، وأوقف المران الأول لعلاج بعض الجوانب الفنية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة الالتزام الحرفي وقال لهم: "عندما تسمع صافرتي أو صافرة المساعد، توقف فورا حتى لو كنت تسدد الكرة".

وأخيرا طلب فايلر من اللاعبين الحماس الشديد مشددا رفضه التام للتراخي.

وقدم الأهلي فايلر في مؤتمر صحفي ظهر أمس الاثنين للإعلان عن توليه قيادة الفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد باتفاق الطرفين.

وكان فايلر قد أوقف مران الأهلي الأول تحت قيادته 3 مرات أمس الاثنين بسبب بطء الارتداد من لاعبي الدفاع. (من هنا)

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في الـ 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

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