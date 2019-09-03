"أتمنى أن يتولى حسن شحاتة تدريب المنتخب".. هكذا تحدث عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر الأسبق مع FilGoal.com.

اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت 5 أسماء مرشحة لقيادة الفراعنة خلفا للمقال خافيير أجيري، هم: حسن شحاتة، وحسام البدري، وإيهاب جلال، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو.

FilGoal.com يستطلع آراء مدربي ولاعبي الكرة المصريين، ويتبين المميزات التي يجب على أساسها أن يتم اختيار المدرب المقبل.

وتواصل FilGoal.com مع عبد الظاهر السقا الذي قال:

حسن شحاتة

"حسن شحاتة تاريخه كبير جدا مع المنتخب وتولى مهمة المنتخب في ظروف مثل الظروف الحالية، في تلك المرحلة لم يكن هناك قوام للمنتخب وكان هناك تقابل أجيال وتفكك في المنتخب بشكل كبير ومع تواجده في نجح نجاحا باهرا".

"شحاتة يمتلك من الخبرة الإفريقية والدولية ما يجعله الخيار الأول كسيرة ذاتية، إنه بعيد عن المقارنة فهو رقم واحد في إفريقيا وليس مصر فقط نظرا لعدد المباريات والبطولات والأرقام التي حققها".

حسام البدري

"حسام البدري شخصية قيادية بشكل كبير جدا ويمتلك من الخبرة المحلية وليس الدولية، تجربته مع المنتخب الأوليمبي لم تنجح لكن لها أسباب".

"البدري شخصية قوية تستطيع بناء فريق ولا تتحكم فيه العواطف وهذا ما نحتاجه في المرحلة الحالية، فهو يعرف كيفية تحقيق بطولة وهذا شيء مهم بجانب امتلاكه الشخصية في أي فريق يتولاه فهو إنسان قائد".

حسام حسن

"حسام حسن قائد كبير في منتخب مصر وتاريخه كلاعب يؤهله أن يتولى المهمة، كما أنها فرصة لصناعة كوادر. جمال بالماضي ٤٣ سنة وسيسيه مدرب السنغال ٤٣ سنة، نحتاج لتغيير الدماء والقبول بالمجازفة".

إيهاب جلال

"صاحب رؤية وصاحب فكر خارج الصندوق وصاحب مدرسة ليست موجودة في مصر ومتميز بها، كما يلعب بأسلوب ممتع، لكن كسيرة ذاتية وتجارب على هذا المستوى المرتفع فلا يتوفر ذلك"

ميدو

"لست مع خيار ميدو في الوقت الحالي وأظن أنه لو طُلب منه حاليا أن يقود المنتخب فمن المفترض أن يرفض لأنه (هيتحرق)، من مصلحة ميدو ألا يمسك حاليا ليس بسبب قدراته وإنما لأن التوقيت صعب جدا وسيعتبر انتحار تدريبي".

ترتيب الأولوية

"شحاتة في مكان آخر، أنا لو مسؤول واقرأ سير ذاتية فساختار شحاتة وأنا مغمض العينين لكن لو عندي فكر فني وأفكر باستراتيجية كرة قدم وعندي خطة لـ5 سنوات وعندي من الفكر أنني أريد شخصا يأتي ليطبقه ذها الجانب نحن لا نمتلكه، ماذا تريد من المدرب القادم أن يفعل؟".

"المشكلة ليست في المدرب الأهم كاتحاد كرة هو ماذا تريد، كإدارة أنا من أحدد هوية الفريق واستقدم مدرب بنفس المواصفات التي أرغبها لابد من التفكير في هوية المنتخب وهل سألعب بطريقة هجومية أم دفاعية، كنا بين مدرستين واحدة دفاعية والأخرى هجومية".

"نريد مدرب يجعل لنا شخصية، كنا نمتلك الجوهري وحسن شحاتة وعندنا بطولات وكلاعبين عندنا شخصية".

"اتضح أننا نريد مدرب متزن وليس متهورا، دعونا نعترف بعيوبنا قبل مميزاتنا، واجتماع مجلس الإدارة المقبل لابد أن يناقش هوية الفريق وليس من سيتولى قيادة المنتخب. هناك حرب على تولي المنصب".

"لابد من وجود لجنة فنية تختار المدير الفني. نحن كمصريين نعرف من حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري وميدو وإيهاب جلال، لكن لو تواجد ٣ فنيين على الطاولة سيحلل كل شخص فيهم ما نحتاجه والاستراتيجية التي تساعد على تكوين فريق".

"يجب أن نقلد ألمانيا التي صنعت خطة لـ5 سنوات لابد أن يعمل المدير الفني الجديد على تحقيقها مثل أن يستطيع تكوين فريق، واللعب تحت الضغوط وصناعة لاعب دولي".

"يجب أن نقول للمدرب المقبل عقدك 5 سنوات وألا يقل المدرب المساعد عن المدير الفني الذي يعتمد عليه بشكل كبير، لابد من التغيير".

"لكنني أتمنى في النهاية حسن شحاتة".

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