من هو "عامر حسين" الدوريات الأربعة الكبرى

لسنين طوال، تولى عامر حسين رئاسة لجنة المسابقات المصرية. عمل صعب وسط كثير من طلبات التأجيل والموافقات الأمنية والمباريات الإفريقية والعربية.

رحل حسين أخيرا، في وجود لجنة مؤقتة يتحدث رئيسها عمرو الجنايني عن تحديثات قد تضع الكرة المصرية على طريق عهد جديد. لا تأجيلات في الدوري، والجدول سيكون مكتملا من اليوم الأول حسبما يقول الجنايني.

نظر FilGoal.com إلى الدوريات الأربعة الكبرى وكيف يضعون جدول مباريات الدوري منذ بدايته لنهايته، من هو "عامر حسين" تلك الدوريات؟

إنجلترا

مبدئيا، في كل البلاد التي سنتحدث عنها، لا يقوم اتحاد الكرة هناك بوضع الجدول بل رابطة الدوري.

في إنجلترا الأمر معقد قليلا. رابطة الدوري تعاقدت مع شركة "أتوس" لوضع جدول الدوريات، من البريمييرليج حتى الدرجات الأدنى.

لكننا هنا سنتحدث عن البريمييرليج، تقوم الرابطة بمنح جلين ثومبسون مسؤول شركة أتوس التواريخ التي سيتم لعب المباريات فيها مع مراعاة بالطبع أوقات التوقف الدولي وخلافه.

يستخدم ثومبسون تقنية تسلسل تكسر الموسم إلى 5 مجموعات، تُلعب في الدور الأول ثم تُعكس في الدور الثاني.

هناك قواعد ذهبية بحسب ثومبسون، هو أن كل خمس مباريات متتالية لأي فريق يجب أن يتضمنوا 3 مباريات على أرض الفريق ومباراتين خارجها، أو العكس.

وكذلك، وضع ثومبسون نظاما للكمبيوتر الذي يقوم بوضع جدول الدوري يمنع مثلا مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، من اللعب معا في نفس اليوم على أرضهما، وكذلك ليفربول وإيفرتون، لتواجدهما في نفس المدينة.

ثومبسون وضع النظام على الحاسوب بناء على اتفاقه مع البريمييرليج، ومن هنا يقوم الحاسوب بكل شيء.

إيطاليا

في إيطاليا، تقوم رابطة الدوري بإقامة قرعة للدوري كاملا ولكنها تضع قواعد محددة للأمر.

تلك القواعد هي أن الجولات الـ4 الأخيرة لا يمكن أن يخوض فيها أي فريق مباراتين على أرضه أو خارج أرضه بشكل متتالي، وطوال الدوري لا يمكن أن يحصل أي فريق على 3 مباريات متتالية على أرضه أو خارجها.

مثل إنجلترا، لا يمكن لفرق نفس المدينة اللعب في نفس اليوم.

أما بالنسبة للفرق التي تتشارك الملعب مثل روما ولاتسيو، وإنتر وميلان، يخوض الفريق الذي لعب المباراة الأولى للموسم الماضي خارج ملعبه المباراة الأولى هذا الموسم في ملعبه.

نظم الدوري الإيطالي تصل للدربيات، لا يمكن لعب دربي في نفس اليوم مع دربي آخر، ولا يوجد دربيات في أول أو آخر جولة من البطولة.

ويمنع الدوري الإيطالي لعب أي مباراة بين فريقين لعبا في نفس رقم الجولة في الموسم السابق، مثلا لا يمكن أن يتقابل يوفنتوس وإنتر في الجولة 17 و38 في موسمين متتاليين.

ويمنع النظام تقابل الفرق المتشاركة أوروبيا في جولة تلعب بين جولتين قارتين يُلعبان في أسبوعين متتاليين، هذا يخلق مواجهات ممنوعة بين الفرق المتشاركة أوروبيا في الجولات 6 و9 و12 و16.

كما تنسق رابطة الدوري الإيطالي مع المدن لمعرفة التواريخ التي لا يريدون فيها مباراة على أرضهم نظرا لتنظيم أي حدث ضخم في المدينة مثلا.

ألمانيا

في ألمانيا حتى وقت قريب، كان يتم وضع جدول الدوري بطريقة أبسط كثيرا. يُمنح كل ناد رقما من 1 إلى 18 ويتم وضعهم في جدول تم صناعته من قبل بالأرقام، فيصبح الرقم 5 يعني بايرن ميونيخ مثلا بعدما كان يعني الرقم 12 نفس النادي قبل موسمين على سبيل المثال.

ولكن ألمانيا غيرت ذلك النظام لأن رابطة البوندسليجا رأت أنه لا يمنح كل الأندية الفرص العادلة.

بعكس إنجلترا، قامت رابطة البوندسليجا بصناعة برنامج إلكتروني خاص يضع الجدول بوضع متطلبات الأمن والتوقفات الدولية والملاعب وهكذا.

ولكن حتى بعد أن يقوم البرنامج بصناعة الجدول، يقوم مسؤولو البوندسليجا بمراجعته قبل إعلانه رسميا في النهاية، مع النظر لقواعد أهمها المباريات القارية خاصة للفرق التي تلعب مساء الخميس في الدوري الأوروبي، حيث يجب أن يحصل كل ناد على 3 أيام من الراحة على الأقل.

إسبانيا

طريقة وضع جدول الدوري في إسبانيا مختلفة قليلا، فهي ربما الطريقة الأكثر بدائية بين الدوريات الخمسة الكبرى.

يتم منح كل فريق رقما مثل النظام الألماني القديم، ولكن من 1 إلى 19 فقط.

مثلا، إذا تم منح ريال مدريد الرقم 1، ووضعته القرعة في مواجهة الفريق رقم 19 في الدوري في الجولة الأولى، فليكن بلد الوليد مثلا، يواجه في الجولة التالية الفريق صاحب الرقم 1 في القرعة.

ولكن الفريق رقم 1 هو ريال مدريد نفسه، فكيف يحدث ذلك؟ هنا يواجه ريال مدريد الفريق رقم 20 الذي يواجه كل الفرق في ذلك الوقت في الجدول الذي يجب عليهم حسب القرعة مواجهة أنفسهم.

دونا عن تلك الحالة، فبعد أن يقابل ريال مدريد الفريق رقم 20، يقابل الفريق رقم 2 ثم الفريق رقم 3 وهكذا والأمر نفسه لكل الفرق.

أما بالنسبة لتحديد مباريات اللعب على الأرض أو خارجها، فتستضيف الفرق من 1 إلى 9 الجولات الزوجية على ملعبها، أما بقية الفرق فتلعب الجولات الفردية على ملعبها.

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