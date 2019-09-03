مورينيو: أوباميانج لو لعب بجوار فيرمينو وصلاح سيسجل الكثير من الأهداف

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 17:51

كتب : رامي جمال

صلاح - ماني - أوباميانج

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال سيسجل أهدافا أكثر حال لعبه في ليفربول في الناحية اليسرى التي يشغلها ساديو ماني.

وتحدث مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "أعتقد أن أرسنال لديه هجوم مميز".

قبل أن يستدرك "أعتقد أن أوباميانج يحب اللعب كمهاجم صريح لشعوره بأنه سيسجل الكثير من الأهداف، ولكنه ربما يستطيع تسجيل الكثير من الأهداف كذلك حيث يلعب في الناحية اليسرى".

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وأوضح "في ليفربول روبرتو فيرمينو يعود إلى الخلف بين الخطوط ليفتح مساحات لمحمد صلاح وماني ليهاجما تلك الفراغات".

وأكمل المدرب البرتغالي "أرى أوباميانج يسجل الكثير من الأهداف حال لعبه في الرواق الأيسر في ليفربول، في أرسنال لا أرى ألكسندر لاكازيت لديه إمكانيات فيرمينو".

وسجل أوباميانج ثلاثة أهداف في أربع جولات من الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري ويبتعد عن صدارة الهدافين التي يحتلها سيرجيو أجويرو بستة أهداف.

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