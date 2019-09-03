الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك للقاء بيراميدز

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء موافقته رسميا على بقاء لاعبي نسور قرطاج فرجاني ساسي وحمدي النقاز مع الزمالك من أجل خوض نهائي كأس مصر.

ونشر الاتحاد التونسي بيانا مقتضبا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشف فيه عن موافقته بعد التشاور مع الجهاز الفني على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك.

وجاء البيان كالتالي "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الاطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي و حمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الاحد 8 سبتمبر 2019".

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة موريتانيا وكوت ديفوار في مباراتين وديتين يومي السادس والعاشر من شهر سبتمبر الجاري.

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