ييسيتش: أسلوبي الجماعية في الأداء.. وهذه فلسفتي مع الإسماعيلي

أعرب ميودراج ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته بتواجده مع الدراويش الذى "يعد من أكبر الأندية في مصر".

وقال المدرب الصربي في تصريحات صحفية: "لدي علم بالإسماعيلي جيدا فقد واجهته من قبل حينما كنت مدربا للاتفاق السعودي".

وأضاف "تعرفت أكثر على إمكانيات اللاعبين من خلال متابعة مباريات الفريق السابق كما استعنت بالجهاز المعاون لتكوين فكرة كاملة عن الفريق".

وأشار الصربى إلى معرفته بضيق الوقت أمامه مع الفريق استعدادا لخوض أول المواجهات الرسمية للفريق أمام أهلى بني غازي بالبطولة العربية.

وتابع "سأبذل قصارى جهدي لمنح اللاعبين التعليمات التى ستساهم فى عبورنا للدور المقبل بالبطولة، خاصة وأني تعرفت على طموحات إدارة النادي وسأسعى لتحقيقها".

وأوضح المدير الفني للدراويش "أساس طريقة لعبي تقوم على اللعب الجماعى والمتعة في الأداء".

وأردف "اتفقت مع اللاعبين على أن من سيقدم المردود الأفضل في المران ويتمتع بانضباط داخل وخارج الملعب سيكون قادرا على حجز مقعد بتشكيل الفريق".

وأتم ييسيتش "فلسفتي تقوم على عدم تواجد لاعب أساسي وآخر بديل لأن الكل يلعب لفريق اسمه الإسماعيلي".

الإسماعيلي أعلن السبت الماضي تعيين بيسيتش رسميا لإدارة الفريق خلال الموسم المقبل.

السيرة الذاتية لمدرب الدراويش:

ميودراج ييسيتش يبلغ من العمر 60 عاما، وسبق له العمل كثيرا في الوطن العربي.

وبدأ ييسيتش التدريب عام 1997 رفقة فريق رادنيتشكي نيش الصربي. وكانت أولى محطاته في الوطن العربي رفقة فريق الصفاقسي التونسي عام 2000.

المدرب الصربي قاد أيضا فريق أهلي طرابلس موسم 2009/2010، بالإضافة لتجربتين في الدوري السعودي مع نجران موسم 2012/2013 والاتفاق موسم 2016/2017، وقد كانت آخر محطاته التدريبية.

وخلال مسيرته، فاز ييسيتش بألقاب دوري أبطال العرب مع الصفاقسي عام 2000، والدوري والكأس البلغاريين موسم 2004/2005 وعام 2006 مع سيسكا صوفيا، وكأس بلغاريا أيضا عام 2008 مع فريق ليتيكس لوفيتش، بجانب كأس السوبر البلغاري مع نفس الفريق في نفس العام.

المدرب الصربي فاز أيضا بالدوري الليبي موسم 2009/2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي مرتين عامي 2009 و2010 مع فريق أهلي طرابلس.

وأخيرا، فاز ييسيتش بلقب الدوري الميناماراي مع فريق يانجون يونايتد عام 2015.

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