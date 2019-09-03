بعد تفاوضه مع الأهلي.. مينيزيس مديرا فنيا لـ بالميراس

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 16:32

كتب : إسلام أحمد

مانو مينيزيس - بالميراس البرازيلي

تولى مانو مينيزيس تدريب بالميراس البرازيلي بعدما تواجد ضمن قائمة المرشحين لقيادة الأهلي فنيا في الفترة السابقة.

مدرب البرازيل السابق تولي المهمة بدلا من لويس فيليبي سكولاري الذي كان مرشحا في وقت سابق لتدريب المنتخب المصري قبل تولي أجيري المهمة الفنية.

Mano Menezes acerta e é o novo técnico do Verdão ➤ https://t.co/rKs5nJwBL1#AvantiPalestra pic.twitter.com/tAHTQT49cs

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وكان البرازيلي قد تواجد ضمن المرشحين لتدريب الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر بعد الإعلان عن تعيين السويسري ريني فايلر.

بيان الأهلي جاء فيه "الاسم الثاني الذي لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الأهلي على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلي مانو مدرب المنتخب البرازيلي السابق، والذي وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة حاليا على أن يبدأ تدريب الفريق مطلع يناير المقبل، وهو ما لا يناسب النادي في فترته الحالية".

رحيل سكولاري جاء بعد الخروج من كوبا ليبرتادوريس أمام جريميو في ربع النهائي، تبعها بالخسارة من فلامنجو في الدوري بثلاثية دون رد.

مانو مينيزيس البالغ 57 عاما سيقود بالميراس بعد عدة تجارب محلية مع كورنثيانز وكروزيرو وفلامنجو وجريميو.

وترك مينيزيس تدريب كروزيرو بعد 3 مواسم من تدريب الفريق، إذ فاز فقط في مباراتين من أصل 16 مباراة في جميع المسابقات الموسم الجاري.

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