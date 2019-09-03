"حسام حسن هو الأنسب لقيادة المنتخب".. هكذا تحدث علاء نبيل مدرب عام منتخب مصر الأسبق مع FilGoal.com.

اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن 5 أسماء مرشحة لقيادة الفراعنة خلفا للمقال خافيير أجيري، هم: حسن شحاتة، وحسام البدري، وإيهاب جلال، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو.

FilGoal.com يستطلع آراء مدربي ولاعبي الكرة المصريين، ويتبين المميزات التي يجب على أساسها أن يتم اختيار المدرب المقبل.

وتواصل FilGoal.com مع علاء نبيل والأخير أجاب: "حسام حسن هو الأنسب في الوقت الحالي لقيادة منتخب مصر".

وأردف "ولكن بشرط أن يكون هناك تحذيرات من مسؤولي الرياضة في مصر لـ حسام حسن بضرورة التحكم في أعصابه خلال المباريات والتدريبات أيضا لأنه سيتعامل مع مجموعة كبيرة من المحترفين".

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لماذا حسام حسن هو الأنسب؟ شرح علاء نبيل "الكرة المصرية في الوقت الحالي تحتاج للشخصية القوية صاحبت الروح والحماس الزائد".

وتابع "الجيل الحالي لا يستطيع إخراج أمور فنية عالية المستوى. الروح هي العامل الرئيسي لهذا الجيل".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا الجيل يحتاج للشحن قبل كل مباراة، ولهذا السبب أرى إن حسام حسن هو الأنسب".

ويتولى حسام حسن مسؤولية تدريب سموحة منذ شهر فبراير الماضي.

صاحب الـ 53 عاما كانت له تجربة سابقة مع المنتخبات ولكن في آسيا من بوابة منتخب الأردن.

وقاد حسام حسن منتخب الأردن للوصول للملحق النهائي للوصول لكأس العالم 2014 ولكنه اصطدم بكتيبة لويس سواريز وإدينسون كافاني، ليحصد منتخب أوروجواي بطاقة الوصول للمونديال.

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