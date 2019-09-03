تقرير: قضاء إسبانيا يعيد التحقيق في قضية متهم فيها أجيري وآخرين

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 15:27

كتب : نادر عيد

أجيري

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الثلاثاء إن محكمة في فالنسيا بإسبانيا قررت إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي.

والقضية متهم فيها 42 شخصا منهم خافيير أجيري المكسيكي المدرب السابق لمنتخب مصر والذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة.

وكتبت الصحيفة أن التحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.

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كانت المباراة في الجولة الأخيرة من الدوري في موسم 2010-2011 واستطاع فيها ريال سرقسطة تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بالفوز في ملعبه على ليفانتي بنتيجة 2-1. جابي لاعب السد القطري حاليا والقائد السابق لأتليتكو مدريد كان مسجل هدفي النادي المضيف.

ومن بين الـ42 متهما، يوجد 36 لاعبا من ضمنهم جابي وأندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

ويشتبه القضاء في دفع سرقسطة 965 ألف يورو لحسابات بنكية تخص بعض لاعبيه وبعض أعضاء هيكله الإداري، وتوزيع ذلك المال نقدا على لاعبي ليفانتي ليفوتوا المباراة.

فوفقا لوثيقة من محكمة فالنسيا، لاعبو ليفانتي الذين تقاضوا المال قلت نفقاتهم بشكل ملحوظ دون سبب معروف، ما أثار شبهة التلاعب بالمباراة.

وكان التحقيق أغلق بشأن القضية في 2017 قبل أن تعيد المحكمة فتحه بعد استئناف تقدم به مكتب المدعي العام لمحاربة الفساد.

وشهدت إسبانيا قضايا مشابهة في السنوات الأخيرة. وفي مايو الماضي ألقت الشرطة القبض على عدة لاعبين حاليين وآخرين سابقين.

وقاد أجيري، المتهم في القضية، منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 وتمت إقالته بعد خروج الفراعنة من البطولة على يد جنوب إفريقيا في الدور ثمن النهائي.

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