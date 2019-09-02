تدق الساعات وتتواصل الاجتماعات وتقترب ساعة الحقيقة المصاحبة للإعلان عن اسم مدرب منتخب مصر المقبل، فمن الأنسب والأكثر استعدادا للمرحلة؟

اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن 5 أسماء مرشحة لقيادة الفراعنة خلفا للمقال خافيير أجيري، هم: حسن شحاتة، وحسام البدري، وإيهاب جلال، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو.

FilGoal.com يستطلع آراء مدربي ولاعبي الكرة المصريين، ويتبين المميزات التي يجب على أساسها أن يتم اختيار المدرب المقبل.

وتواصل FilGoal.com مع طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، والمتوج سابقا بكأس مصر وكأس السوبر المصري.

العشري تحدث باستفاضة عن الأوجه المختلفة للمرشحين الخمسة والتنوع الذي تشمله القائمة.

يقول العشري: "مدربان من الخماسي المرشح سبق لهما تحقيق الإنجازات ويملكان خبرات كبيرة، الأول حسن شحاتة الفائز بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات".

ويستكمل: "والثاني حسام البدري أحد المدربين الذين حققوا إنجازات على الساحة المصرية رفقة الأهلي وحصد الدوري ودوري الأبطال، ورفقة المريخ السوداني كذلك".

ويضيف: "أما الثلاثي الآخر: إيهاب جلال، وحسام حسن، وميدو، هم دماء جديدة ومدربين واعدين ويمثلون المستقبل، فهم جيل مختلف".

ويوضح العشري: "قياسا على الخبرة، يأتي شحاتة أولا، ومن بعده يأتي البدري".

ويشرح العشري كيف أن معيار البطولات ليس أساسيا في تقييم المدربين الذين لا يعملون في الأهلي والزمالك بسبب ضعف إمكانيات أنديتهم.

يقول العشري: "جلال وحسام حسن وميدو مدربون جيدون وواعدون، صحيح لم يحققوا البطولات، ولكنهم حصدوا مراكز مشرفة مع أنديتهم، جلال فاز بالمركز الثاني في الدوري مع المقاصة، وحسام حسن حصد المركز الرابع مع المصري، وميدو فاز كذلك بالكأس مع الزمالك".

وأضاف: "من الصعب دائما أن يتوج المدرب ببطولات خارج الأهلي والزمالك، بدليل أن شحاتة تولى تدريب المنتخب فور أن فاز على الأهلي والزمالك في الكأس والسوبر، لأن الإمكانيات لا تتوفر خارج الأهلي والزمالك".

وكشف العشري عن اختياراته الشخصية: "اختياري بالترتيب: حسن شحاتة، ثم حسام البدري، ثم أي مدرب من الثلاثي المتبقي".

وأوضح المعايير اللازمة: "يجب أن يتم اختيار المدرب على أساس خبراته، والكفاءة التدريبية، والفوز بالبطولات، وأن يكون قادرا على قيادة الفريق، وعلى التواصل مع اللاعبين".

وأتم: "لو أخذنا بعامل الخبرات، يقع الاختيار على حسن شحاتة. أما لو أخذنا بالعمل الوسطي، فيكون المختار حسام البدري. فيما يقع الاختيار الشبابي على إيهاب جلال أو حسام حسن أو ميدو".

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