خاص خبر في الجول – ساسي والنقاز يخوضان نهائي كأس مصر رغم التوقف الدولي

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - فرجاني ساسي

ما موقف فرجاني ساسي وحمدي النقاز من المشاركة في نهائي كأس مصر بعد تحديد موعده وسط التوقف الدولي؟ سؤال تردد في أذهان جماهير الزمالك ويُجيب عنه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com بوصول الزمالك لاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم لاستمرار فرجاني ساسي وحمدي النقاز مع الفريق وعدم الانضمام لبعثة المنتخب.

ساسي والنقاز كان من المقرر انضمامهما لبعثة منتخب تونس يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة موريتانيا وديا في السادس من شهر سبتمبر الجاري، ومواجهة كوت ديفوار في العاشر من نفس الشهر.

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وبين مواجهة موريتانيا وكوت ديفوار، سيلعب الزمالك أمام بيراميدز في الثامن من نفس الشهر في نهائي الكأس، وهنا كانت بوادر أزمة.

ولكن ساسي والنقاز لن يسافران للانضمام لبعثة تونس حسبما علم FilGoal.com.

الزمالك تواصل مع مسؤولي المنتخب وحصل على موافقتهم للإبقاء على ساسي والنقاز لنهائي الكأس.

مسؤولو تونس بدورهم تواصلوا مع النقاز وساسي وأبلغهما بالسماح لهما بالاستمرار بشكل طبيعي مع الزمالك وعدم الانضمام لـ المنتخب.

ساسي والنقاز متاحان بشكل طبيعي مع الزمالك منذ اليوم وحتى موعد النهائي أمام بيراميدز.

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