عبد الحفيظ يجيب: هل يرحل أزارو هذا الصيف؟

حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي إمكانية الاستغناء عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

وليد أزارو النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ "أتواصل مع أزارو باستمرار، فهو يتواجد حاليا بمعسكر المنتخب المغربي، وأتمنى له التوفيق".

وأضاف عبر قناة ناديه "عندما يفوز الأهلي أو يخسر، فالكل يتحمل المسؤولية، أثق في أزراو جدا".

وألمح مدير الكرة بالأهلي "من الممكن الحصول على عرض مغري لا يمكن رفضه بل يدفعك للتفكير به ومناقشته، ولكن في الوقت الحالي غير متاح".

وأكد سيد عبد الحفيظ "وليد أزارو مستمر معنا، شأنه شأن أجايي وجيرالدو".

وبشأن إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة، رد عبد الحفيظ في ختام تصريحاته "إنه أمر يخص رؤية المدير الفني الجديد ريني فايلر، والذي تولى المسؤولية منذ ساعات".

يذكر أن أزارو انضم للأهلي في صيف 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

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