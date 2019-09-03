عبد الحفيظ يجيب: هل يرحل أزارو هذا الصيف؟

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 00:51

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز

حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي إمكانية الاستغناء عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ "أتواصل مع أزارو باستمرار، فهو يتواجد حاليا بمعسكر المنتخب المغربي، وأتمنى له التوفيق".

وأضاف عبر قناة ناديه "عندما يفوز الأهلي أو يخسر، فالكل يتحمل المسؤولية، أثق في أزراو جدا".

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ: لا أتخوف من جدول الدوري.. بل التحكيم عبد الحفيظ: الأهلي يريد "الـVAR" فقط.. ما المتعة في ظلم أحد الفرق؟ عودة: من الصعب مواجهة بيراميدز بفريق مكون منذ 4 أسابيع

وألمح مدير الكرة بالأهلي "من الممكن الحصول على عرض مغري لا يمكن رفضه بل يدفعك للتفكير به ومناقشته، ولكن في الوقت الحالي غير متاح".

وأكد سيد عبد الحفيظ "وليد أزارو مستمر معنا، شأنه شأن أجايي وجيرالدو".

وبشأن إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة، رد عبد الحفيظ في ختام تصريحاته "إنه أمر يخص رؤية المدير الفني الجديد ريني فايلر، والذي تولى المسؤولية منذ ساعات".

يذكر أن أزارو انضم للأهلي في صيف 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

اقرأ أيضا:

الأهلي وليد أزارو سيد عبد الحفيظ

نرشح لكم

أخر الأخبار

161 صفقة.. طالع كل تعاقدات أندية الدوري الإسباني في صيف 2019 2 دقيقة | أوروبا
فكرة بدأت من أغنية.. كيف ساهم روما في إيجاد الأطفال المفقودين 5 دقيقة | تقرير في الجول
الأهلي: الطبيب الألماني أبلغنا بتعافي مؤمن زكريا بعد 3 أشهر 15 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على أغلى 10 صفقات في صيف 2019 23 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ يجيب: هل يرحل أزارو هذا الصيف؟ 29 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لا أتخوف من جدول الدوري.. بل التحكيم 33 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك