من المرشح الأجدر من بين الأسماء الخمسة التي أعلن عنها اتحاد الكرة؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون عن هذا السؤال بجانب رؤيتهم لمميزات المرشحين.

حسن شحاتة، أحمد حسام "ميدو"، حسام حسن، حسام البدري وإيهاب جلال، تلك هي الأسماء التي أعلن عنها عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة كمرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب المصري.

محمود فتح الله نجم دفاع منتخب مصر السابق والذي توج معه بلقبي كأس الأمم الإفريقية 2008 و2010 اختار لـFilGoal.com حسن شحاتة من بين المرشحين الخمسة.

ويجيب فتح الله عن سبب اختياره لـFilGoal.com قائلا: "الأنسب والأجدر والأحق أن يقود المنتخب الفترة المقبلة هو حسن شحاتة".

وأضاف "لأنه مدرب يمتلك خبرات وتجربة كبيرة ناجحة مع المنتخب المصري لسنوات طويلة، ومقنع للغاية، وهو الأجدر بتولي المسؤولية خلال الفترة المقبلة".

وواصل "لابد أن يكون معه معاون قوي جدا".

حسن شحاتة قاد منتخب مصر في الفترة من 2004 إلى 2011 ونجح معه في الفوز بـ3 بطولات كأس أمم إفريقية على التوالي، 2006، 2008 و2010.

ما أهم ما يميز بقية المرشحين لتدريب المنتخب؟

يجيب فتح الله مدافع الزمالك السابق: " ميدو، لديه تجارب عديدة وقريب من عمر اللاعبين وطريقة تفكيرهم وتعايش مع الدوري سواء كلاعب أو مدرب، ولديه خبرات من خارج مصر خلال فترة احترافه".

وتحدث عن حسام حسن قائلا: "الحماسة والروح العالية أهم ما يميزه".

أما عن حسام البدري فقال: "الصرامة في التعامل مع اللاعبين".

وأتم "إيهاب جلال، لديه فكر وأسلوب لعب مميز للغاية".

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