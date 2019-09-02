يؤمن أحمد سامي المدير الفني السابق لطلائع الجيش والنجوم أن حسن شحاتة المدرب الأسبق لمنتخب مصر في كفة منفردة عن باقي المرشحين في تدريب الفراعنة.

وأعلنت اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم خمسة مرشحين لقيادة منتخب مصر هم حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال وأحمد حسام "ميدو".

ويستطلع FilGoal.com رأي نجوم الكرة المصرية، من الأنسب لقيادة الفراعنة؟

وتحدث أحمد سامي لـFilGoal.com قائلا: "لا يوجد جدال حول اسم حسن شحاتة لكن قبل اختياره يجب أن يكون معه جهاز معاون مميز".

وأضاف "بغض النظر عن أي مدرب لا يجب أن يكون الجهاز المعاون محسوب على أي ناد فلا ينبغي أن تعين واحد من الأهلي وآخر من الزمالك وثالث من الاتحاد، الاختيار يجب أن يكون لصاحب الكفاءة".

وواصل سامي حديثه "بالنظر للسيرة الذاتية فحسن شحاتة الوحيد الذي خاض تجربة مع منتخب مصر فهو في كفة والباقي في كفة أخرى".

وأكمل "كما أن هناك شيء آخر المدرب الذي يأتي بجهازه المعاون يجب أن يكون بعد اتفاق مع اتحاد الكرة فهذا جهاز فني لمنتخب مصر وليس لفريق في الدوري".

وعن مميزات كل من المرشحين لتدريب منتخب مصر قال سامي؟: "المنتخب الحالي ليس كالأجيال السابقة فهناك بعض اللاعبين يحتاجون للتطور وبعض آخر يحتاج لدخول الأجواء أكثر من ذلك وحسن شحاتة له تجربة سابقة فسيكون مفيدا لهم".

وواصل "حسن شحاتة سيكون قدوة كبيرة لكل اللاعبين ولديه ثقة كبيرة في نفسه كما أنه يجيد اللعب بأكثر من طريقة مثل 4-4-2 و4-3-3 و3-5-2".

أما عن مميزات حسام حسن قال سامي: "ستكون هذه أول تجربة له ويريد النجاح بأي شكل ولديه انضباط ويستطيع اللعب بطريقتي 4-2-3-1 و3-4-3".

وعن إيهاب جلال أوضح "لديه طريقة لعب واضحة لو استطاع تطبيقها مع منتخب مصر سيكون أمر مميز فهو مدرب لديه تنويع كبير في طريقة اللعب".

وانتقل سامي للحديث عن ميدو قائلا: "مدرب جيد ولكنني أرى أنه سيكون من الأفضل الاعتماد عليه في المستقبل".

وأخيرا عن حسام البدري قال: "درب الأهلي من قبل ولديه نواحي تنظيمية وانضباطية كبيرة وهو ما طلب محمد صلاح تواجده من قبل في المنتخب واشتكى منها".

ورحل المكسيكي خافيير أجيري عن قيادة الفراعنة عقب خسارة الفريق على ملعبه في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2019 بهدف أمام جنوب إفريقيا.

ومن بين المرشحين الخمسة شحاتة هو الوحيد الذي درب مصر من قبل، قاد الفراعنة من 2005 إلى 2011.

وقاد شحاتة الفراعنة في حقبة ذهبية توج خلالها بكأس إفريقيا 3 مرات متتالية وشارك في كأس العالم للقارات 2009.

والبدري لا يقود ناديا في الوقت الراهن بينما يقود حسام حسن وجلال وميدو أندية سموحة والمصري ومصر للمقاصة على الترتيب.

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