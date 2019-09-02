عبد الحفيظ ردا على "أتمنى أن يعود الأهلي لمستواه": ذكرني بـ "شيلوه من فوقي بدل ما أموته"

سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي من تصريحات أمير مرتضى منصور المشرف العام في الزمالك بخصوص "أتمنى أن يعود الأهلي لمستواه".

أمير مرتضى منصور كشف في تصريحاته خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين رفض ناديه التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد، قبل أن يقول "أتمنى عودة الأهلي لـ مستواه". (طالع التفاصيل)

ورد عبد الحفيظ: "هو خرج يوم الأحد ليقول أتمنى أن يعود الأهلي لمستواه، ذكرني بمقولة "شيلوه من فوقي بدل ما أموته".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "العقلية لن تتغير أبدا. نحن في وادٍ وهو في عالم افتراضي آخر خاص به. عالم افتراضي بعيد تماما عن الحقيقة".

وواصل "نحن نتعامل بكل احترام شديد ولكن إذا كان يريد تغيير ذلك، فلا مشكلة".

وأكمل حديثه قائلا: "حديثه لن يُغير من سُنة الحياة التي تقول أننا ننتصر دائما، قد ينتصر علينا مرة أو مرتين فقط، ولكنك لن تُغير سنة الحياة أبدا".

وحصد الأهلي لقب الدوري المصري على حساب الزمالك، ويستعد الأخير لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر ويهدف لتحقيق البطولة للمرة السادسة في آخر 7 نسخ.

وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

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