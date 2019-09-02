فايلر: أسلوبي يحدده اللاعبون.. ولا يمكن رفض الأهلي

أعرب ريني فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي عن سعادته بالعمل داخل النادي الذي يعلم جيدا مدى عظمة تقاليده وأهدافه الكبيرة.

وشدد فايلر على رغبته في تحقيق أهداف النادي والجماهير ومعرفته أن لقب إفريقيا هو الهدف الأكبر.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه يوم الإثنين: "فخور أنني أصبحت عضوا ضمن ذلك النادي، الذي أعرف مدى عظمة تقاليده وأهدافه الكبيرة".

وأوضح "أثق في بلوغ هذه الأهداف، وأعلم أننا مطالبين بالفوز دائما، وأستطيع القول أننا سنهاجم من أجل حصد البطولات".

وتابع فايلر "علينا العمل على تطوير الفريق باستمرار، لابد أن يكون أداؤنا ممتعا وهجوميا، في كرة القدم السعادة تأتي من الفوز".

وعن طموحاته مع الفريق قال فايلر: "ننافس على جميع البطولات، لكن أعلم أن أمامنا تحد في دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "أعلم أن دوري أبطال إفريقيا هو الهدف الأكبر، لأن اللقب غائب منذ فترة، نسعى لتحقيق ذلك".





















































































































وعن فكرة موافقته على التدريب في إفريقيا أوضح فايلر "حين تأتي الفرصة لتدريب فريق عظيم مثل الأهلي، لا يمكن أن تتردد لذلك قررت القدوم إلى إفريقيا".

وتابع "لدي معلومات كثيرة جيدة تساعدني في عملي مع الأهلي، شاهدت مباريات عديدة للفريق أيضا".

وأوضح فايلر "كمدرب أعلم كيف يكون الضغط، وهذا يدفعني للعمل وعلىّ التركيز في ذلك".

وبالحديث عن أسلوب اللعب قال فايلر: "يعتمد ذلك على جودة اللاعبين وليس المدير الفني، لذلك عليّ أولا التعرف على قدرات جميع اللاعبين".

وأضاف "بعد ذلك سنحدد أسلوب اللعب، استراتيجيتنا هجومية باستمرار، وعلينا تسجيل أكبر عدد من الأهداف".

وأخيرا وجه فايلر رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "سعيد بمساندتهم عبر وسم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وأتم حديثه "أطالبهم بالمؤازرة، ونسعى لتحقيق أهداف الفريق".

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