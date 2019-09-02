أمير مرتضى: فايلر أضعف مدرب قابلته وتعجبت من تعاقد الأهلي معه

تعجب أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك من تعاقد الأهلي مع المدرب السويسري ريني فايلر.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الحدث اليوم: "في فترة اختيار مدرب الزمالك قابلت فايلر في زيوريخ وعقدت معه جلسة مطولة للحديث معه عن كل شيء يخص مهام عمله لمعرفة إذا ما كان سيناسب فريقنا أم لا".

وأضاف "لكنه كان أضعف مدرب قابلته خلال اختيار المدير الفني الجديد للفريق، وأيضا صاحب أقل سيرة ذاتية من بين باقي المدربين".

وتابع "فايلر كان يريد الحصول على مليون دولار كراتب سنوي له هو ومساعديه لكن هذا المبلغ كبيرا جدا بالمقارنة مع سيرته الذاتية وقدراته التدريبية".

وأوضح "لكنه بالتأكيد مدرب ذو شخصية محترمة لكنه لا يناسب الزمالك، ولجنة الكرة في النادي كان لها وجهة نظر موافقة لرأيي ولذلك اعتذرت له".

واستمر في تصريحاته "عندما عقدت الجلسة مع فايلر حضرها يحيى علي وكيل اللاعبين والمدربين لكن المدرب السويسري لم يقنعنا بالشكل الكافي وأيضا طلباته كانت غريبة بالنسبة لي لأنه كان يريد زيارة نادي الزمالك أولا قبل التعاقد معه".

وواصل "لذلك تعجبت كثيرا عندما أعلن الأهلي التعاقد مع فايلر".

وأكد "بالتأكيد الأهلي والزمالك لهما حسابات خاصة عند اختيار مدرب الفريق، وقد نكون مخطئين بشأن الحكم على فايلر".

وبشأن راتب المدرب السويسري قال "الأخبار تشير إلى أن الأهلي سيدفع راتب مليوني يورو لفايلر، وأنا أتعجب كثيرا من هذا الأمر، فكيف سيرتفع راتب المدرب في 10 أيام فقط من مليون يورو إلى مليوني يورو".

وأتم تصريحاته "في النهاية نتمنى التوفيق للجميع وأتمنى أن يستعيد الأهلي مستواه".

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