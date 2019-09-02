الأهلي: يحق لنا فسخ العقد مع فايلر دون دفع شرط جزائي إذا خسرنا الدوري أو إفريقيا

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي مدة عقد النادي مع مدربه الجديد ريني فايلر وقال إن بندا وضعه الفريق تتيح له فسخ العقد إذا أخفق في الفوز بالدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا.

وقال توفيق في تصريحات صحفية يوم الإثنين:"مدة العقد موسم قابل للتجديد".

وواصل "وضعنا بندا في العقد يمنحنا الحق في فسخه دون دفع شرط جزائي إذا لم نفز بالدوري أو إفريقيا".

وقدم الأهلي مدربه الجديد فايلر (45 عاما) يوم الإثنين في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي في الجزيرة.























































































































وأبدى فايلر سعادته بقيادة الأهلي مشددا أنه لم يتردد في قبول المهمة لأنه يرى النادي لا يمكن رفضه. (طالع كل ما قاله المدرب)

وستكون أول مباراة لفايلر مع الأهلي أمام كانو سبورت (غينيا الاستوائية) في 13 أو 14 أو 15 سبتمبر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الأهلي في دوري الأبطال باعتباره بطل مصر ويسعى للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة وآخر لقب حققه كان في 2013.

ويدافع الأهلي عن لقبه في الدوري الذي توج به في الموسم الماضي للمرة 41 في تاريخه وللمرة الرابعة على التوالي.

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