"أعلم أن دوري الأبطال الهدف الأكبر".. طالع كل ما قاله فايلر في مؤتمر تقديمه بالأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لأول مؤتمر صحفي للمدرب الجديد للأهلي، السويسري ريني فايلر، والذي وصل مقر النادي صباح الاثنين.

ويبدأ المدرب البالغ عمره 45 عاما مهمته مع الأهلي بعد ساعات ويقود أول مران للفريق يوم الاثنين في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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نهاية المؤتمر بتسليم فايلر قميص الأهلي وعليه اسمه.

1:38 - فايلر: أعرف أن اللاعب المصري موهوب. عملت مع محمود تريزيجيه وكان صغيرا للغاية.

1:37 - فايلر: أود من الجمهور مساندتنا وأن يكون دائما في ظهرنا ويساعدنا لنحقق أهدافنا.

1:36 - فايلر قدم معاونيه للصحفيين.

1:34 - فايلر: ليس متاحا أمامنا كثير من الوقت، والصدفة أن أول مباراة لي مع الفريق ستكون يوم ميلادي (13 سبتمبر أمام كانو سبورت).

1:33 - فايلر: ليس لدي مثل أعلى في التدريب. عملت مع مدربين كثر أتمنى أن أكون استفدت منهم جميعا.

1:32 - عبد الحفيظ: بدأنا العمل مع فايلر منذ يومين، أرسلنا له بيانات خاصة باللاعبين وجهازه المعاون.

1:26 - فايلر: أسلوب اللعب يعتمد على جودة اللاعبين وليس المدير الفني، علي أولا التعرف على قدرات جميع اللاعبين ثم سنحدد أسلوب اللعب. استراتيجيتنا هجومية باستمرار وعلينا تسجيل أكبر عدد من الأهداف.

1:25 - فايلر: كمدرب أعرف جيدا كيف يكون الضغط، وهذا يدفعني للعمل وعلي التركيز في ذلك.

1:24 - فايلر: لدي معلومات كثيرة جيدة ستساعدني في عملي مع الأهلي، شاهدت مباريات عديدة للفريق.

1:23 - فايلر: حين تأتي فرصة لتدريب فريق عظيم مثل الأهلي لا أتردد، ولذلك قررت القدوم إلى إفريقيا من أجل التدريب.

1:22 - فايلر: أمامنا تحد نأمل تجاوزه، أعلم أن دوري أبطال إفريقيا ينتظرنا وهو الهدف الأكبر الذي نريد تحقيقه.

1:21: فايلر: سعيد جدا بمساندة الفريق عبر وسم رائج في مواقع تواصل اجتماعي، سعيد بالأفراد المعاونين لي، سنبذل قصارى جهدنا للعمل على الفوز والتتويج.

1:19: فايلر: طموحاتي مع الجهاز الفني المعاون؟ علينا العمل على تطوير الفريق باستمرار. لابد أن يكون أداؤنا ممتعا وهجوميا باستمرار. في النهاية الكل سيكون سعيدا، اللاعبون والجمهور. في كرة القدم السعادة تأتي فقط من الفوز.

1:17 - فايلر يتحدث: فخور أني عضو الآن في النادي، أعرف مدى عظمة تقاليد هذا النادي وأهدافه الكبيرة، وأنا أثق في بلوغ هذه الأهداف. علينا الفوز وأنا أعلم ذلك، وأستطيع القول لكل الجمهور ولكل من هم حول الأهلي أننا سنهاجم باستمرار. أمنحكم الآن الفرصة لتسألوا كيفما تريدون.























































































































1:14 - سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي: لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، الكل يكمل ما قدمه السابقون، ورائنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا. الأهلي دائما يعمل على مقولة الجواب ما تراه بعينك وليس ما تسمعه بأذنك. لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بفايلر، ستنجح بنا وسننجح بك.

1:06 - الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط في الأهلي: أرحب بالجميع، الكل يريد معرفة لماذا اخترنا فايلر. درسنا سيرا ذاتية كثيرة منها مدربين عالميين، لكل ظروفه الخاصة. لنا صفات معينة في اختيار المدرب، غير تقليدية. اختيارنا شبابي، طموح، لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي. اخترنا مدربا يكون قريبا من اللاعبين لأن اللاعب العربي ليس مكتمل التجهيز. كثيرون يريدون مدربا ذو اسم رنان لكننا نريد مدربا يعمل بقوة مع اللاعبين، وهناك نماذج كثيرة سابقة. أمر آخر، هذا الجهاز ستكون له صلة مع قطاع الناشئين من أجل إبداء ملاحظات واختيار لاعبين مناسبين للعب مع الفريق الأول. هذه أول مرة تحدث في مصر، أن يكون مدرب يعمل في فريق أول ولديه صلة أيضا بقطاع الناشئين. في أي مكان بالعالم اختيار المدرب يكون به شيء من المخاطرة. يجب ألا ننسى، الأهلي صنع مدربين كثر. حققنا بطولات كثيرة مع مدربين مصريين وأجانب. مدربون كثر لم يكن الجمهور يعرف عنهم شيئا وانتهى بهم المطاف محققين إنجازات كبيرة. الأهلي دائما يقوم على وحدة عناصره، من لاعبين وجمهور وإدارة وجهاز فني. أهيب الجمهور أن يقدم الدعم الكامل للمدرب الجديد. لينجح الأهلي لابد أن تستمر هذه الوحدة، هذه المنظومة، جمهور يؤازر وليس متفرجا فقط. لابد أن أساند حتى لو رأيي مختلف.

1:05 - بداية المؤتمر الصحفي

12:50 - قاعة المؤتمر تستعد لاستقبال فايلر

12:30 - لجنة التخطيط للكرة في الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، وفي حضور محمود الخطيب رئيس النادي، عقدت اجتماعًا مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري ريني فايلر. وحضر الجلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان، المدرب المساعد.

المؤتمر يبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا

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وقام مسؤولو الأهلي بصيانة مكثفة لأرضية ملعب مختار التتش استعدادا للمران. (التفاصيل)

ويعاون فايلر في الجهاز الفني الجديد للأهلي، ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى. (تعرف عليه)

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