حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.. 7 يتنافسون على لقب أفضل لاعب وأهداف رائعة

جولة جديدة من الدوري الإنجليزي تنتهي وبعدها يتكرر موعدنا مع الحصاد، 31 هدفا خلال الأسبوع الماضي هي حصيلة مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

واصل مانشستر يونايتد سقوطه في فخ التعادل وواصل ليفربول ومانشستر سيتي انتصاراته، وليستر بلا هزيمة، ودربي لندن ينتهي بتعادل إيجابي، يرصد لكم FilGoal.com الأفضل والأسوأ في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قمة الجولة

لأن الجولة شهدت إقامة قمة مثل الجولة الماضية، لذا ستكون تحت المجهر، هاري كين سجل هدفا ليتواجد ضمن سباق الهدافين متساويا مع سيباستيان هالر مهاجم وست هام ومحمد صلاح نجم ليفربول وجيمي فاردي مهاجم ليستر وبيير إيميريك أوباميانج الذي سجل أيضا هدفا ليتواجد معه ضمن القائمة.

توتنام أصبح ثالث أفضل خط هجوم في الدوري برصيد 7 أهداف بالتساوي مع مانشستر يونايتد ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 12 هدفا ثم مانشستر سيتي الأول برصيد 14 هدفا.

دفاع الفريقين استقبل حتى الآن 6 أهداف في الدوري، ليس ضمن الأسوأ أو الأفضل ويحتفظ بمرتبة متوسطة في جدول الترتيب.

أليكساندر لاكازيت وسون هيونج مين كانا أفضل لاعبين من كل فريق في الدربي، فهل يتواجدان ضمن ترشيحات أفضل لاعب في الجولة؟

أفضل لاعب

روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول وسيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وريتشارليسون مهاجم إيفرتون، الثلاثي قدم أداء رائعا للغاية في مواجهات فريقهم خلال الجولة الماضية، جميعهم قدم أداء رائعا وسجل الأهداف أو صنعها وساهم في انتصار فريقه.

فيرمينو صنع هدفا وسجل آخر في انتصار الحمر بنتيجة 3-0 ضد بيرنلي، أما أجويرو فسجل هدفين وصنع هدفا ضد برايتون، فيما سجل ريتشارليسون هدفين.

أيضا قدم يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر أداء جيدا ضد بورنموث في انتصار فريقه بنتيجة 3-1، وسجل هدفا وصنع آخر، كما قدم أرثر ماسوكو مستوى رائعا وصنع هدفا في انتصار فريقه بنتيجة 2-0 ضد نورويتش سيتي.

العديد من الاختيارات هذه الجولة، ففي رأيكم من كان الأفضل؟

أفضل مدرب

بالطبع مثل الجولة الماضية فهذه الجولة لن يغيب الثنائي يورجن كلوب مدرب ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الترشحيات، الأمر ذاته مع براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي ومانويل بيللجريني مدرب وست هام يونايتد.

ليفربول يتصدر الدوري برصيد 12 نقطة ثم مانشستر سيتي 10 نقاط ثم ليستر 8 وأخيرا وست هام 7 نقاط.

كذلك كتيبة ماركو سيلفا نجحت في تخطي مواجهة صعبة للغاية ضد ولفرهامبتون وفاز بنتيجة 3-2.

في رأيكم من كان المدرب الأفضل في الجولة الماضية؟

أفضل هدف

هدف دانييل جيمس ضد ساوثامبتون كان جميلا للغاية

هدف جيمي فاردي الأول ضد بورنموث كان أكثر من رائع

هدف أجويرو ضد برايتون (الثاني في اللقاء) كان رائعا أيضا والأمر ذاته مع الهدف الثالث في نفس المباراة

أيهم أفضل هدف في الدوري؟

أفضل تصدي

بيرند لينو حارس أرسنال وهوجو لوريس حارس توتنام تشاركا فيما بينهما 13 تصدي، 7 للأول و6 للثاني، فمن منهم قام بأفضل تصدي في الجولة؟

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