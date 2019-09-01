يستعد مسؤولو الأهلي لاستقبال مدرب الفريق الجديد ريني فايلر الذي يصل القاهرة خلال الساعات المقبلة، وهكذا تسير الاستعدادات.

حسبما علم FilGoal.com فإن أول بند ضمن الاستعدادات لوصول فايلر هو اجتماع مع لجنة التخطيط، لتوضيح أهداف الفريق في الفترة المقبلة والاستماع لرؤية السويسري للمهمة، قبل جلسة أخرى يعقدها فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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وسيتسلم فايلر (45 عاما) ملفا كاملا عن اللاعبين، يشمل المعلومات الخاصة والقياسات البدنية وكل ما يتعلق باللاعبين بشكل فردي، مع تجهيز عدد من المباريات الخاصة بالفريق خلال الفترة الماضية، وكذلك مباراة لفريق كانو سبورت الغيني منافس الأهلي المقبل في دوري أبطال إفريقيا، وتقرير عن فترة الإعداد التي أجراها الأهلي تحت قيادة المدير الفني السابق، مارتين لاسارتي.

وكذلك، تم تجهيز عدد من المباريات المتنوعة للزمالك وفرق الدوري ليتعرف فايلر بشكل فعلي على منافسيه في الموسم المقبل.

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ويدرس الجهاز الفني للقلعة الحمراء خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة كانو سبورت ليتسنى لفايلر التعرف أكثر على لاعبي الفريق.

ويحل الأهلي ضيفا على كانو سبورت في 13 أو 14 أو 15 سبتمبر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وبعد أسبوعين من ذلك التاريخ يستضيف مباراة الإياب.

كيف يفكر ويلعب فايلر؟

ومن المفترض مواجهة الأهلي لغريمه التقليدي الزمالك في 18 سبتمبر في كأس السوبر المصري لكن موعد المواجهة لم يتأكد حتى الآن.

وأعلن الأهلي يوم السبت تعاقده مع فايلر ليخلف مارتن لاسارتي الذي أقاله النادي بعد الخسارة أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر 2018-2019.

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