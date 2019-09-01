مواعيد مباريات الأحد 1-9-2019 – الزمالك في نصف نهائي الكأس.. دربي لندن وروما.. وريال مدريد وإنتر

الأحد الممتاز سيكون عامرا بالمباريات بمختلف البطولات. سواء محليا أو عالميا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 1 سبتمبر 2019 بمختلف البطولات، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

سيبدأ اليوم في الثالثة عصرا. إيفرتون يواجه ولفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس 2.

ويقام دربي لندن بين أرسنال وتوتنام الساعة الخامسة والنصف مساء. والمباراة أيضا على بي إن سبورتس 2.

كأس مصر

المباراة الأهم ستكون بين الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر. والمباراة ستكون في الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

الدوري الإيطالي

دربي روما بين روما ولاتسيو سيكون الساعة السادسة مساء، والمباراة ستكون مذاعة عبر قناة بين إن سبورت 4.

ويحل إنتر ميلان ضيفا على كالياري بعد ذلك في الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يلعب ريال مدريد مع فياريال الساعة التاسعة مساء، وقبلها سيكون أتليتكو مدريد على موعد مع مواجهة إيبار الساعة السابعة مساء. والمباراتين عبر قناة بي إن سبورت 3.

وأخيرا، يلعب أحمد حسن "كوكا" رفقة سبورتنج براجا مع بنفيكا الساعة العاشرة مساء في الدوري البرتغالي، فيما يلعب عمرو وردة رفقة فريقه الجديد لاريسا مع أوليمبياكوس الساعة السادسة والربع في الدوري اليوناني.

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