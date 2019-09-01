الجنايني يُعلنها: انطلاق الدوري سيكون بحضور جماهيري

أعلن عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة عودة الجماهير المصرية للمدرجات من جديد بداية من الموسم الجديد.

وقال الجنايني: "الدوري سينطلق في شهر سبتمبر وسيكون بحضور جماهيري".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أم بي سي مصر "الجماهير ستعود للمدرجات بداية من انطلاق الموسم الجديد. لا طعم للكرة دون حضور جماهيري".

وأردف "من الممكن أن يكون الحضور في البداية مقتصر على 5 ألاف فقط، ولكن العدد سيزيد تدريجيا".

وأشار "تجربة الحضور في أمم إفريقيا عن طريق بطاقة المشجع، كانت رائعة والحضور في الدوري سيكون بنفس النظام أيضا".

وتابع "كل المباريات سيتكون بحضور جماهيري ومن بينهم مباريات القمة بين الأهلي والزمالك أيضا".

وعن التحكيم، شدد الجنايني: "نحن ندعم التحكيم المصري وبداية من الموسم الجديد سنحاول اتخاذ قرارا بعدم الاستعانة بأي حكام أجانب طوال الموسم".

واستدرك "مواجهتان فقط في الدوري سيكونا بتحكيم أجانب وهما قمة الزمالك والأهلي في الدور الأول والثاني وذلك بقرار من رئيس الوزراء، بينما بقية المباريات سنسعى لتكون بتحكيم مصري".

ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن الموعد النهائي لانطلاق الموسم الجديد للدوري المصري.

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