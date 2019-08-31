انتهى ملف المدرب الأجنبي الجديد في الأهلي، بعدما أعلن الأخير تعاقده مع السويسري ريني فايلر، فمن هم المساعدين؟

وعلم FilGoal.com على استقرار فايلر على تواجد الثنائي السويسري دافيد سيسا وتوماس بينجيلي معه في الجهاز الفني الجديد في الأهلي.

توماس بينجيلي صاحب الـ 55 عاما يعمل كمخطط أحمال بدنية ورافق فايلر في مهماته التدريبية السابقة

أبرز محطات بينجيلي مع فايلر كانت في لوزيرن السويسري وأندرلخت البلجيكي و أرارو السويسري.

السويسري دافيد سيسا صاحب الـ 46 عاما يشغل منصب المساعد الأول لـ فايلر.

لاعب نابولي السابق عمل مع فايلر خلال فترة الأخير مع أندرلخت فقط ولم يسبق له العمل معه في سويسرا.

دافيد سيسا اعتزال اللعب منذ 9 سنوات، بعدها تولى مسؤولية تدريب فولن السويسري لمدة موسمين.

ما بين 2012 و2014 قاد سيسا مسؤولية فولن في 61 مباراة ونجح في الانتصار 13 مرة والتعادل 19 مرة وخسر 29 مباراة.

بعدها اتجه دافيد للعمل كمدرب مساعد مع فايلر في أندرلخت ونجح في تحقيق لقب الدوري والسوبر مع المدرب.

ومن المنتظر أن يتواجد مدرب لحراسة المرمى أيضا في الجهاز الفني لـ فايلر بعد إعلان الأهلي رحيل طارق سليمان. (طالع التفاصيل)

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